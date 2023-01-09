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    台中新任鄰長沒有背心、外套 天寒發文宣被當推銷員

    台中大里區新任鄰長協助發放市府文宣，但因沒有鄰長背心，遭部分里民誤以為是廣告推銷員，造成困擾。（記者陳建志翻攝）

    台中大里區新任鄰長協助發放市府文宣，但因沒有鄰長背心，遭部分里民誤以為是廣告推銷員，造成困擾。（記者陳建志翻攝）

    2023/01/09 18:34

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市新任鄰長已經隨著第4屆新里長上任，近日不少新任鄰長已外出協助發放市府文宣品，不過因沒有鄰長背心及外套，經常遭到民眾質疑，同時寒流過境，鄰長們冒著刺骨寒風執行公務，十分困擾，至於鄰長銜牌則出現摸糊、破損，市議員李天生今天要求市府儘快量身製作背心及外套，並設法更換老舊破損的銜牌，確保基層里鄰長的權益。

    大里新上任的新仁里長洪家裕反映，上任後聘請熱心民眾擔任鄰長，近日已經依市府指示挨家挨戶發放市長春聯、春節垃圾時間表及快打站通知單，不過新任鄰長沒有背心及外套，在發放時遭部分里民質疑是在推銷廣告，甚至認為是詐騙集團，造成困擾；此外，近來寒流過境，鄰長們冒著低溫發送市府文宣，也讓人心生不忍。

    洪家裕並說，拿到交接的鄰長住處懸掛銜牌，不少銜牌看起來老舊、字體摸糊難以辨識，甚至已經破損，建議市府進行更換。

    台中市議員李天生表示，里鄰長是市政工作的第一線尖兵，新任鄰長還沒有背心及外套，要求市府民政局重視，儘速量身製作，老舊破損的鄰長銜牌也應設法更換，不要讓里鄰長們喪失工作熱誠。

    市府民政局表示，新任里鄰長上任後，將全部重新製作背心及外套，其中625位里長背心已經辦理發包，將適度修改款式，強化使用功能，並將和各區公所合作接續辦理里鄰長背心、外套發包，其中里長服務背心預計最快4月發放，外套另將配合季節製發，預計今年冬季前讓全部里鄰長均有背心、外套使用；至於鄰長銜牌，目前已由公所進行調查，儘速修復損壞部分，大里公所並已優先調查銜牌遺失部分，儘速補發製作。

    台中市鄰長的銜牌近日已進行交接，不過部分老舊、破損、脫漆，市議員李天生建議市府更換。（記者陳建志翻攝）

    台中市鄰長的銜牌近日已進行交接，不過部分老舊、破損、脫漆，市議員李天生建議市府更換。（記者陳建志翻攝）

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