為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南投立委補選「農夫鄉長」搶頭香登記 喊話藍綠黨意不等同民意

    南投縣前名間鄉長陳聰鑑完成立委第2選區補選登記。（記者謝介裕攝）

    南投縣前名間鄉長陳聰鑑完成立委第2選區補選登記。（記者謝介裕攝）

    2023/01/09 15:21

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣立委第2選區補選，今受理登記首日，無黨籍前名間鄉長陳聰鑑在其兒子陪同下，搶頭香率先完成登記後，也向國民黨及民進黨2黨喊話，指黨意不等同於民意，假使此次2黨推出的人選是新面孔，符合民主機制，也讓人有新世代交替之感，或許他就不會執意參選，如今他一定會參選到底，但能否從「農夫變鄉長」之後，再創選上立委的政治奇蹟？備受各界關注。

    素有「農夫鄉長」之稱的陳聰鑑，是名間鄉土生土長的做田人，因十分認同已故總統李登輝的「台灣牛」精神及其倡議的本土文化，才挑戰與藍軍關係良好，並尋求連任的第15屆名間鄉長吳成章，最後勝出當選，才締造出「農夫變鄉長」的一頁傳奇，迄今仍令人津津樂道。

    本屆名間鄉長選舉，民進黨陳翰立由縣議員轉戰鄉長當選，成為名間建鄉72年來第1位民進黨籍鄉長，陳聰鑑也是幕後功臣之一，也因此陳被外界視為友綠人士，但為何還要參與此次補選？

    陳聰鑑說，國民黨縣議員游顥年輕有活力，南投市長卸任當選議員的宋懷琳，學經歷也都十分豐富，但國民黨最後卻徵召林明溱參與立委補選，真不知其之前所做的民調有何意義？

    更何況，林明溱也曾擔任2屆立委，且又任滿2屆縣長才卸任，雖然他口口聲聲說自己為南投做了多少事、又有多少建設及政績，問題是鄉親念茲在茲，且與大家生活息息相關的垃圾問題，迄今未解決，是不爭的事實，這樣叫鄉親如何能放心再讓他當立委？

    而民進黨也是以黨意掛帥，包括甫卸任的集集鎮長陳紀衡、縣議員賴燕雪2人，也都十分優秀，且在立委第2選區（濁水溪線7鄉鎮市）耕耘許多，但民進黨中央卻要蔡培慧從自己家鄉烏溪線跨區來選，這對蔡而言，不但是一種壓力，也會讓濁水溪線的綠營人士覺得有一種不被信任、尊重之感，也是他決定參選的重要關鍵，希望南投鄉親能給他一個進入國會為民服務的機會。

    南投縣前名間鄉長陳聰鑑（左，戴帽者）在縣選委會完成立委第2選區補選登記。（記者謝介裕攝）

    南投縣前名間鄉長陳聰鑑（左，戴帽者）在縣選委會完成立委第2選區補選登記。（記者謝介裕攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投立委補選 蔡培慧戰林明溱
    2023/01/05 05:30

    南投立委補選 蔡培慧戰林明溱
    林明溱︰為顧大局才重出江湖
    2023/01/05 05:30

    林明溱︰為顧大局才重出江湖

    春節維安啟動！讓民眾平安歡喜過年
    國民黨徵召林明溱補選南投立委 陳識明：按規則敵不過走後門
    2023/01/04 22:35

    國民黨徵召林明溱補選南投立委 陳識明：按規則敵不過走後門
    投入南投立委補選 蔡培慧：全力以赴盼能有機會為地方服務
    2023/01/04 16:28

    投入南投立委補選 蔡培慧：全力以赴盼能有機會為地方服務

    全國電子破盤下殺65折起買到翻！
    政治今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播