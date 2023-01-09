南投立委補選「農夫鄉長」搶頭香登記 喊話藍綠黨意不等同民意

南投縣前名間鄉長陳聰鑑完成立委第2選區補選登記。（記者謝介裕攝）

2023/01/09 15:21

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣立委第2選區補選，今受理登記首日，無黨籍前名間鄉長陳聰鑑在其兒子陪同下，搶頭香率先完成登記後，也向國民黨及民進黨2黨喊話，指黨意不等同於民意，假使此次2黨推出的人選是新面孔，符合民主機制，也讓人有新世代交替之感，或許他就不會執意參選，如今他一定會參選到底，但能否從「農夫變鄉長」之後，再創選上立委的政治奇蹟？備受各界關注。

素有「農夫鄉長」之稱的陳聰鑑，是名間鄉土生土長的做田人，因十分認同已故總統李登輝的「台灣牛」精神及其倡議的本土文化，才挑戰與藍軍關係良好，並尋求連任的第15屆名間鄉長吳成章，最後勝出當選，才締造出「農夫變鄉長」的一頁傳奇，迄今仍令人津津樂道。

請繼續往下閱讀...

本屆名間鄉長選舉，民進黨陳翰立由縣議員轉戰鄉長當選，成為名間建鄉72年來第1位民進黨籍鄉長，陳聰鑑也是幕後功臣之一，也因此陳被外界視為友綠人士，但為何還要參與此次補選？

陳聰鑑說，國民黨縣議員游顥年輕有活力，南投市長卸任當選議員的宋懷琳，學經歷也都十分豐富，但國民黨最後卻徵召林明溱參與立委補選，真不知其之前所做的民調有何意義？

更何況，林明溱也曾擔任2屆立委，且又任滿2屆縣長才卸任，雖然他口口聲聲說自己為南投做了多少事、又有多少建設及政績，問題是鄉親念茲在茲，且與大家生活息息相關的垃圾問題，迄今未解決，是不爭的事實，這樣叫鄉親如何能放心再讓他當立委？

而民進黨也是以黨意掛帥，包括甫卸任的集集鎮長陳紀衡、縣議員賴燕雪2人，也都十分優秀，且在立委第2選區（濁水溪線7鄉鎮市）耕耘許多，但民進黨中央卻要蔡培慧從自己家鄉烏溪線跨區來選，這對蔡而言，不但是一種壓力，也會讓濁水溪線的綠營人士覺得有一種不被信任、尊重之感，也是他決定參選的重要關鍵，希望南投鄉親能給他一個進入國會為民服務的機會。

南投縣前名間鄉長陳聰鑑（左，戴帽者）在縣選委會完成立委第2選區補選登記。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法