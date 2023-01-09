柯文哲拜訪佈局「藍白合」？ 謝國樑：一定支持國民黨總統人選

前台北市長柯文哲拜訪基隆市長謝國樑，被外界聯想是為藍白合作布局；謝國樑說，他是國民黨的縣市長，一定遵從國民黨最後決策。（記者俞肇福攝）

2023/01/09 14:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕台北市前副市長黃珊珊自紐約返國，今天（9日）臉書上貼文，指她時差調整一下，就開始上工了，「前老闆」前台北市市長柯文哲中午則在基隆回應「歡迎上工」。

柯文哲今日到基隆市拜會市長謝國樑，被解讀為尋求2024藍白合作。謝國樑受訪時回應，他不覺得這跟藍白合有關係。而被問到柯文哲有意參選2024總統，會不會支持？謝國樑表示，他是國民黨的縣市長，一定遵從國民黨最後決策，會支持黨提名的候選人，這點非常清楚。

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柯文哲表示，基隆市秘書長方定安是台北市轉任，他來看看老部下，而基隆市副市長邱佩琳當過台北市市政顧問，謝國樑他以前也認識，今天私下拜訪看看老朋友，給大家加油打氣。不過，外界認為柯文哲此趟有佈局2024藍白合的意味，柯文哲說，想太多。

謝國樑則說，他不覺得這跟藍白合有關係，邱佩琳是優秀商界人才，因為基隆未來要招商引進產業企業，邱佩琳是好人選，很高興柯文哲能過來指導，以他8年經驗，很多值得學習，他希望基隆未來要變成直轄市，這方面經驗絕對很寶貴。

至於台北市立委補選結束，王鴻薇全黨挺一人模式成功，是否覺得新北市長侯友宜若參選2024可以比照辦理？柯文哲回應，「沒有意見」。媒體追問，侯友宜依照這模式出來，會減少人民反彈？柯文哲說，「我還沒想到這個問題」。

此外，對於黃珊珊臉書貼文，柯文哲表示「歡迎上工」，指黃還有律師事務所、基金會的工作要忙，並未另提其他工作。

前台北市長柯文哲今天近中午時，到基隆廟口夜市奠濟宮，發放春聯給民眾。（記者俞肇福攝）

前台北市長柯文哲今天近中午時，到基隆廟口夜市奠濟宮，發放春聯給民眾。（記者俞肇福攝）

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