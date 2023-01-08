盧秀燕、蔡其昌跑攤 巧遇坐同桌短暫寒暄

台中市長盧秀燕（右二）、立法院副院長蔡其昌（左）今晚在台中市大台中中醫師公會歲末聯歡晚會巧遇坐同桌，兩人舉杯互敬，還敬同桌的賓客。（記者陳建志攝）

2023/01/08 23:10

〔記者陳建志／台中報導〕年關將近，各機關團體歲末聚餐活動多，台中市長盧秀燕今晚一個晚上就出席台中市大台中中醫師公會歲末聯歡晚會、台中市補習教育暨品保協會第4、5屆理事長交接、台中市牙醫師公會歲末聯歡晚會3個行程，並在台中市大台中中醫師公會歲末聯歡晚會巧遇立法院副院長蔡其昌，兩人坐同桌短暫寒暄，並舉杯敬同桌的賓客，直到盧秀燕要上台致詞時蔡其昌才起身離開。

台中市長盧秀燕今晚出席在烏日舉辦的「台中市大台中中醫師公會歲末聯歡晚會」，盧秀燕抵達前剛好是去年底在台中市長選戰對壘的立法院副院長蔡其昌在台上致詞，蔡其昌致詞完下來坐在主桌，盧秀燕也在台中市衛生局長曾梓展陪同下走進會場，並在現場人員安排下坐在主桌，兩人中間隔著一個座位巧遇坐在同桌。

請繼續往下閱讀...

一開始似乎有些尷尬，不過盧秀燕和蔡其昌兩人立刻短暫寒暄，兩人並舉杯和同桌賓客互敬，沒多久司儀介紹盧秀燕市長上台致詞時，蔡其昌表示有其他行程也起身離席。

盧秀燕上台時表示，第一個感謝是中醫師在過去3年在疫情中給台中市政府的協助，現在疫情慢慢平復，能有此成績是所有中醫界和台中市政府，還有全國醫藥界共同努力的成果。

第二個感謝，謝謝大家不只疫情期間，平時還有市民健康照顧和公共衛生的推動，因大家的幫忙，因此中央對於地方22縣市的衛生業務考評，台中市衛生局連連拿下六都第一名，這是大家的幫忙，因此藉此機會感謝中醫的幫忙，最後並祝福大家新年快樂、闔家平安、會務昌隆。

台中市長盧秀燕（中）今晚出席台中市大台中中醫師公會歲末聯歡晚會上台致詞，感謝中醫師在疫情和平時衛生業務的協助。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法