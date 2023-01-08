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    公務人員初等考試登場 台東到考率64.58％

    典試委員王秀紅（右2）等人巡巡視考場及慰問工作人員辛勞。（記者陳賢義攝）

    典試委員王秀紅（右2）等人巡巡視考場及慰問工作人員辛勞。（記者陳賢義攝）

    2023/01/08 18:10

    〔記者陳賢義／台東報導〕今年公務人員初等考試登場，台東考區設在新生國中，典試委員王秀紅巡視考場，並向支援考試作業的試務人員表達慰勉之意，也肯定政府在偏遠台東地區設置考區的用心。

    今日上午11時10分負責台東考區的王秀紅，前往考場巡視，並由縣府盧協昌秘書長及新生國中校長林銘欽等人陪同慰問試務工作人員，了解考生應考與試場安排的情形，工作人員在寒冷天氣仍堅守職責的辛勞給予嘉許，縣府也感謝考選部長官的支持與協助，在台東設置考區嘉惠考生。

    台東縣試務辦事處表示，初等考試為最基層的公務人員考試之一，考試題型為全選擇題，也是公務人員考試中不限制學歷的考試，只要年滿18歲均可報考，及格後取得委任第一職等任用資格；另考選部從今年起，所有公務人員考試皆不再列考公文及公文格式用語，改由在訓練端初任實務訓練時再進行培養，減輕應考人的負擔，也提高考、訓、用分工合作的綜效，且為因應疫情嚴重，縣府請應考人須自備口罩並全程配戴，並保持社交距離，至少1公尺。

    台東考區合計13試場，應考人數240名，到考人數155名，缺考數85人，到考率為64.58 %，應者人可在每節考試結束後向監場人員索取該節考畢試題，考選部網際網路全球資訊網站（http://www.moex.gov.tw）將公布測驗式試題答案，應考人可以憑考畢試題核對測驗試題作答。

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