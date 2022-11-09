桃園鐵路地下化 蘇揆：馬政府只給200億、蔡政府補助800億

行政院長蘇貞昌今天上午出席「桃園鐵路地下化建設計畫」CJ18標平鎮車站路段地下化工程開工動土祈福典禮。（行政院提供）

2022/11/09 21:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午出席「桃園鐵路地下化建設計畫」CJ18標平鎮車站路段地下化工程開工動土祈福典禮，晚間在臉書發文並貼出影片表示，桃園鐵路地下化，國民黨執政時只願意補助桃園 200 億元，蔡政府執政後大力補助近 800 億元，才讓整個桃園鐵路地下化工程能夠啟動，今天主體工程也已經動工了。

蘇揆表示，疫情期間，桃園市長鄭文燦領導的市府團隊幫我們守住國門，沒有一句抱怨。民進黨立委鄭運鵬在國會擔任幹事長，為桃園守住了每一筆推動城市進步的預算。

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蘇揆指出，8年前因為我們選擇鄭文燦，讓桃園這幾年突飛猛進，而中央更全力支持，其中最困難的桃園鐵路地下化，國民黨執政時只願意補助桃園 200 億元，蔡政府執政後大力補助近 800 億元，才讓整個桃園鐵路地下化工程能夠啟動，今天主體工程也已經動工了。

蘇揆強調，在鄭文燦和鄭運鵬的合作下，桃園更後來居上，迎來全國最多的台商回台投資金額，現在連龍科三期也要擴建，未來會有更多的年輕人可以在桃園安居樂業。選舉剩下 17 天，讓我們一起看看為什麼要支持鄭運鵬，一起守住桃園的進步不回頭。

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