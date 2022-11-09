高虹安男友年領永齡600萬疑做政治獻金 衛福部：如有必要會調查

高虹安助理爭議波及永齡基金會，基金會中的健康基金會主管機關是衛福部，衛福部次長石崇良表示，如有必要會啟動調查。（資料照）

2022/11/09 19:10

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕民眾黨立委高虹安遭爆疑似詐領助理費，吹哨者的檢舉函更扯到永齡基金會的金流，永齡基金會其中的健康基金會，主管機關是衛福部，衛福部次長石崇良表示，對於主管的基金會都有要求定期上繳財報，並設有外部會計師查帳機制，針對此案需要再進一步了解問題，如有必要會啟動調查。

根據媒體曝光的吹哨者檢舉函指出，李忠庭與高虹安是男女朋友關係，並指控李忠庭在每月於永齡基金會收取50萬元，年收入達600萬元，但他的薪資收入顯然非正常薪資，「疑似充作高虹安政治獻金」。

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永齡基金會設有健康基金會、教育基金會、慈善基金會，其中，健康基金會屬於衛福部主管。根據衛福部網站的資料，永齡健康基金會屬於衛生財團法人，財產總額為新台幣1億9027萬8200元，設立目的為發展健康管理照護、促進醫學研究、提昇國人健康，2010年與2013年評核結果均為特優，2016年為合格。

衛福部醫事司指出，最近一次實際訪視永齡健康基金會是2019年，訪視過程除了看財務，也會看基金會的執行過程與其設定目標是否一致，該基金會均依規定每年呈送工作報表、財務報告，並沒有發現異常。醫事司也強調，衛生財團法人的金流均須公開透明，至於是否有涉違反政治獻金的部分，應由檢調單位及內政部去偵辦與認定。

石崇良指出，衛生財團法人都有被要求定期上繳財報，尤其比較大的機構，也會設有外部會計師查帳機制，確認金流走向是否正常，他強調，財團法人有一定的薪資制度，相關發放、財務記帳也受到主管機關的監督，至於拿了薪資做什麼用途，坦言相對比較管不到，若遭檢舉涉及違反政治獻金等規定則另由相關單位處理。以此案來說，需要再進一步了解問題，如有必要會啟動調查。

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