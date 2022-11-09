看電影教兒童人權 中市議員候選人邀親子觀賞「流麻溝十五號」

看電影教兒童人權，台中基進議員候選人邀親子看「流麻溝十五號」，也赴市府邀「媽媽市長」盧秀燕一起來看。（記者蘇孟娟攝）

2022/11/09 17:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣基進北屯區的候選人楊欣怡將在20日國際兒童人權日舉辦「流麻溝十五號」的「親子友善專場」放映會，盼讓人權概念從小在兒童心中紮根，開放親子到臉書專頁索票，今天楊欣怡也跟太平區候選人林宜蓁赴台中市政府邀台中市長盧秀燕及新聞、教育及文化局的局處長一起前往觀賞，重視歷史教育推廣及轉型正義；對此，台中市政府僅回應，祝活動圓滿順利。

楊欣怡指出，「流麻溝十五號」電影是重現一段發生在綠島、一群思想不受當權者喜愛便喪失自由的人的故事，故事中有有母親入獄被迫與兩歲幼兒分離，也有人在獄中產下新生兒，當權者為權力，控制人民思想，害平凡家庭被撕裂；11月20日是聯合國大會通過「兒童權利公約」的日子，她想在這天邀請6歲以上的兒童一起來欣賞電影，電影已特別將內容與形式調整成6歲以上即可觀看，希望能讓這個世代的孩子，藉電影進入另一個時空情境去理解發生在其他孩子的遭遇，甚至讓人權及轉型正義的概念會在孩子的心中成形紮根。

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林宜蓁指出，「流麻溝十五號」電影紀錄了白色恐怖這段重要的歷史故事、不能言說的禁忌，台灣過去幾十年來從戒嚴走向民主，讓過去不能說出來的故事，終於有機會能透過電影讓更多民眾知道，在台中也有許多白色恐怖的受難者以及家屬以及在地的故事，期待台中現任市長，也是正在競選連任的盧秀燕一起思考，屬於台中的轉型正義如何實踐。

楊欣怡與林宜蓁也邀請盧秀燕以家長、以女性、以孩子照顧者、以國民黨集團一份子等多元身份，前來觀賞「流麻溝十五號」，另也邀掌教育工程的教育局長、主掌政策宣傳與發言的新聞局長、主掌文化發展的文化局長等一同出席欣賞，讓大家一起思考如何推動人權教育及重視歷史更避免讓類似悲劇再次發生。

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