上百支持者陪看《流麻溝》 Kolas：理念不死

映後，Kolas與民眾彼此分享觀後感。（記者王峻祺攝）

2022/11/07 08:21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕電影《流麻溝十五號》上映後全台火熱，票房勇奪新片冠軍，民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka邀民眾觀看，吸引100多位支持者買票響應，映後座談Kolas分享「我們都有相同理念」，願意為使命奮鬥，希望心中理念不死，永遠以微笑面對一切挑戰。

選戰進入倒數，分秒必爭，Kolas奔波花蓮南北，競選團隊問她，如果有私人時間，最想做什麼？她答，可不可以有機會看場電影。百名支持者隨即響應，並在群眾募資平台購票，在週末下著雨的夜晚相聚影廳，候選人胡仁順、王格致、陳飛廷、莊依婕及歐彥志等人也到場支持。

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映後，Kolas與民眾彼此分享觀後感，出品人姚文智還感動獻聲、錄音致謝，表示希望將台灣很多可歌可泣的故事拍成電影，讓下一代年輕人知道，並讓台灣故事走向世界、世界看見台灣，花蓮需要Kolas帶動起飛。

「我們都是一群有相同理念的人！」Kolas說，觀後最深感動，就是有一種運動理念還在，為了花蓮、人生使命，甚至是國家大愛而奮鬥，她是一個可以為理念而活的人，一名浪漫理想主義者，能夠不顧一切，包括參選花蓮縣長也是一樣。

她說，理念可以讓人繼續活下去，如果有相同經驗的人，應該都會了解，為理念而活並不困難也不辛苦，參與這場選舉跟大家一樣，也跟從事民主運動的許多前輩一樣，在最艱困的時候，永遠都以微笑做最頑固的抵抗。

Kolas說，面對這場選舉或挑戰，走下去的每一步如同搭磚塊，任何人的努力都是一層又一層的往上堆疊，不管在有限時間內能否達到終極目標，仍千萬不要低估自己所曾經貢獻及信仰過的一切，希望心中熱情及理念不死。

民眾歐先生分享，同樣理念讓大家齊聚，今年這不是一場選舉，而是社會運動；鄭小姐則說，她們為了追求自由民主理念受到迫害，電影呈現當時真實女性歷史，並以微笑面對犧牲挑戰的震撼與感動，令人無法自拔。

民進黨籍花蓮縣議員第二選區候選人陳財能，上週六也邀請民眾一起觀影，姚文智到場讓民眾相當驚喜。

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka（前排左3）邀民眾觀看《流麻溝》，吸引100多位支持者買票響應。（記者王峻祺攝）

Kolas和民眾一起進場看電影《流麻溝》。（記者王峻祺攝）

民進黨籍花蓮縣議員第二選區候選人陳財能，上週六也邀請民眾一起觀影，姚文智到場讓民眾相當驚喜。 （陳財能提供）

支持者陪Kolas看電影，並向她打氣加油。（記者王峻祺攝）

Kolas映後與民眾彼此分享觀後感。（記者王峻祺攝）

民眾鄭小姐購票響應《流麻溝》，還拿到Kolas競選小物超級開心。（記者王峻祺攝）

上百名Kolas支持者等著進影廳觀看《流麻溝》。（記者王峻祺攝）

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