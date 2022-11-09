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    陳水扁專訪陳致中 透露兒子6歲時趴在床上為吳淑珍祈禱

    前總統陳水扁（右）在微微笑廣播網主持的「有夢上水」節目，今下午專訪兒子陳致中（左）。（記者方志賢攝）

    前總統陳水扁（右）在微微笑廣播網主持的「有夢上水」節目，今下午專訪兒子陳致中（左）。（記者方志賢攝）

    2022/11/09 17:36

    〔記者方志賢／高雄報導〕選戰倒數17天！前總統陳水扁日前為兒子陳致中披競選彩帶後，今又在廣播節目專訪陳致中，阿扁談到6歲的陳致中趴在床上為車禍重傷的媽媽祈禱，讓他非常不捨；阿扁也透露陳致中小時候的夢想是開垃圾車，但陳致中解釋小時候喜歡各式車子、飛機模型，飛行員才是他的夢想，但近視後夢想就破滅。

    阿扁在微微笑廣播網主持的「有夢上水」節目，今下午專訪陳致中，阿扁說這是微微笑廣播網史上第一次父親專訪兒子，他和陳致中都是第一次經驗，不僅是陳致中勵志故事，還有陳致中不為人知的一面。

    陳致中打趣的說，「老王賣瓜自賣自誇，父親訪問兒子不客觀」，如果要問較尖銳、不容易回答的問題，會影響父子情誼，他原本想推辭，但因為很多鄉親都聽微微笑廣播，他才疏學淺，有機會來當來賓，還是很榮幸。

    阿扁提到，1985年他參選台南縣長，他與妻子吳淑珍忙著選舉，把陳致中與姊姊陳幸妤都委由友人羅太太照顧，選後吳淑珍陪同他謝票時，車禍導致脊隨損傷、下半身癱瘓，後來他回到民生東路住處，看見6歲的陳致中趴在床上為媽媽祈禱，他看了非常不捨。

    阿扁也說，陳致中小時候夢想開垃圾車，對此，陳致中解釋，當時爸媽從美國買了一輛黃色卡車，他非常喜愛哪輛卡車，但夢想不是開垃圾車，而是當飛行員開飛機，後來近視，開飛機的夢想就破滅了，但還是蒐集各式飛機模型，閒暇拿出來欣賞，也是生活中的小確幸。

    阿扁也談到，陳致中是飛機迷，他受邀參加長榮航空酒會，特地帶著陳致中參加，還見到長榮集團已故的創辦人張榮發。阿扁也肯定陳致中是公督盟連續6會期評鑑優質議員，懇請選民支持陳致中市議員連任。

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