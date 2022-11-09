侯友宜回嘉 為王育敏助選

新北市長侯友宜（前排左四）返鄉到嘉義縣東石鄉先天宮參拜。（記者蔡宗勳攝）

2022/11/09 17:20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕新北市長侯友宜今天下午返鄉到嘉義縣東石鄉先天宮參拜，陪同者有國民黨嘉義縣長候選人王育敏、水上鄉長候選人陳德榮、民雄鄉長候選人林于玲、無黨籍東石鄉長候選人林俊雄與國民黨議員李國勝及鄉鎮市民代表和村里長候選人，先天宮主委吳森源及廟方工作人員帶領侯友宜和王育敏進行祭拜。

王育敏感謝侯友宜百忙之中抽空來嘉義縣為自己加油，強調她非常敬佩侯市長「侯侯做代誌」的精神，看到侯市長有系統、有決心地做這個事情並且也開花結果感到非常佩服。

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王育敏也預告，這個週末大家在家裡如果聽到電話響一定要接，因為侯友宜市長特地幫她錄了一段語音拜票，為她向各位鄉親懇託。

侯友宜表示，自己是六腳人，住在朴子長大，和東石一樣是海區，這次回鄉非常開心，第一件事是向他的父母上香，再來就是為王育敏加油打氣。

侯友宜說，王育敏是在北部打拼的嘉義女兒，這次回家鄉參選需要很大的勇氣。因為一夕間要改變很多的事情，這不但要有勇氣，更要有承擔的責任。但是認真、堅持的態度，就是嘉義人做事情的方法。

最後侯友宜也特別向大家交代，一定要幫忙「催票、拉票和投票」，這樣才能夠為嘉義選擇更好的未來，希望嘉義鄉親們能給王育敏一個機會。

新北市長侯友宜（前排右二）返鄉到嘉義縣東石鄉先天宮參拜。（記者蔡宗勳攝）

新北市長侯友宜（中）返鄉到嘉義縣東石鄉先天宮參拜，並請鄉親支持藍營候選人。（記者蔡宗勳攝）

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