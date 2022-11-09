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    首頁　>　政治

    量體重驚見激瘦10公斤 黃捷親曝原來這樣就會瘦

    高雄市議員黃捷今自曝每天跑選舉超過12小時，掃市場、站路口及追垃圾車，身材激瘦10公斤，體重剩下44.6公斤。（黃捷服務處提供）

    高雄市議員黃捷今自曝每天跑選舉超過12小時，掃市場、站路口及追垃圾車，身材激瘦10公斤，體重剩下44.6公斤。（黃捷服務處提供）

    2022/11/09 17:06

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰倒數17天，高雄市議員黃捷體重剩下44.6公斤，比3年前對前市長韓國瑜翻白眼時瘦了10公斤，她今自曝每天跑選舉超過12小時，掃市場、站路口及追垃圾車，已經瘦了10公斤，自己也真的嚇到，歡迎大家報名選舉志工保證瘦身。

    黃捷在臉書PO出激瘦掃街及體重計照片，意外引發話題，網友與鳳山鄉親直呼心疼，拿出「阿嬤精神」與她分享鳳山私房美食，稱選後要好好幫她補一下。

    黃捷表示，選戰開打迄今，飲食部分都很正常，每天幾乎都吃兩份早餐，有時還會吃宵夜，但還是越來越瘦，因為行程真的太滿，活動量太大。

    黃捷大方分享激瘦10公斤秘訣，就是每天超過12小時的掃市場、站路口，以及追垃圾車，還北中南跑透透幫忙友人助選。

    她開玩笑說，有減重需求的朋友，歡迎來當選舉志工，「這邊有10公斤保證班，保證瘦！請洽黃捷競選團隊報名！」

    政壇好友也分享選區美食，邀請黃捷選後大進補，屏東市長候選人李清聖留言「選舉結束後再來屏東吃牛肉爐！」，台南市議員候選人朱正軒也說「選完來台南把體重吃回來！」

    黃捷也和大旗美區議員候選人林慧欣喊聲「選完再去美濃一起吃粄條！」，不僅跨縣市幫忙戰友助選，還以美食分享交心。

    高雄市議員黃捷自曝每天跑選舉超過12小時，掃市場、站路口及追垃圾車，身材激瘦10公斤，體重剩下44.6公斤。（黃捷服務處提供）

    高雄市議員黃捷自曝每天跑選舉超過12小時，掃市場、站路口及追垃圾車，身材激瘦10公斤，體重剩下44.6公斤。（黃捷服務處提供）

    高雄市議員黃捷今自曝每天跑選舉超過12小時，身材激瘦10公斤。（黃捷服務處提供）

    高雄市議員黃捷今自曝每天跑選舉超過12小時，身材激瘦10公斤。（黃捷服務處提供）

    高雄市議員黃捷爭取連任，積極跑攤。（黃捷服務處提供）

    高雄市議員黃捷爭取連任，積極跑攤。（黃捷服務處提供）

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