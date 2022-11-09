力促基桃竹接棒 鄭文燦：卸任只盼交棒正確的人

「雙鄭」桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬受訪。（記者許倬勛攝）

2022/11/09 16:53

〔記者陳昀／台北報導〕民主進步黨主席暨總統蔡英文今偕桃園市長鄭文燦率領基隆、桃園、新竹市長候選人蔡適應、鄭運鵬、沈慧虹召開「延續五星光榮，進步永不回頭 」記者會，並發布6位縣市長每天打拚的紀錄片。鄭文燦說，3位市長即將卸任，心中沒有不捨，只希望能交到正確的人手中。

民進黨也在記者會上公布新的影片「選會做事，為家鄉做事的人」，貼身紀錄桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、基隆市長林右昌、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安6位民進黨縣市首長，每天從清晨拚到深夜，拚出多項亮眼成績、有感建設，贏得民眾肯定，也為城市創造光榮感；蔡英文也在影片最後驚喜獻聲，呼籲大家月底投票支持，讓民進黨為各縣市帶來更多進步改變。

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鄭文燦表示，8年前，3個城市的市民用選票，林右昌、鄭文燦、林智堅，這個選擇是關鍵的，這個正確的決定讓3個城市經過8年的蛻變、成長，變得完全不一樣，民進黨的執政不只是「清廉、勤政、愛鄉土」，他們把這份對土地的感情，用專業、熱情和每天的付出，讓城市有了根本性的改變。

鄭文燦說，他們幾位市長即將在一個多月後卸任，他們心中沒有不捨，只有責任，希望市政能夠交到正確的人手上，他也相信這是基隆、桃園、新竹市民的期待，不希望城市走回頭路、不希望城市停下腳步，更不希望城市因為錯誤的選擇，而有了2018年高雄那場選舉與罷免之戰的惡夢，請市民朋友們給會做事的團隊，再一個黃金8年，3個城市將變得更好。

基隆市長候選人蔡適應表示，延續五星級的施政，是民進黨最重要的價值跟傳統，林右昌2014年接任市長、自己隔年擔任立委後，開啟了基隆轉型、城市再造，也讓基隆人得到新的光榮感、榮譽感，希望不會隨林右昌燮任中止，讓他接班，繼續推動基隆的光榮前進。

鄭運鵬表示，感謝行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊過去5天內，到訪桃園2次，宣布台積電進駐龍潭跟平鎮鐵路地下化的好消息，桃園歡迎台積電來投資，相信桃園會再度起飛；平鎮跟桃園的鐵路地下化也進入下一階段，感謝蔡總統跟行政團隊給桃園最大的投資，讓桃園現在有這個基礎，未來可以做進一步的整合，期盼市民讓他們3位候選人順利交棒，他們跟中央團隊都會當市民最大的靠山。

沈慧虹表示，新竹市的改變不能中斷，新竹市的幸福必須持續被創造，新竹光榮從來不是一句口號，而是市民實實在在能在生活中體會、感受到的，因為她非常清楚地知道，只有中央與地方共同為市民的幸福一起打拚，才能讓城市改變，才能讓幸福落實並真實擁有，過去8年的執政成績不容抹黑，它們實實在在地存在於市民朋友的生活當中。

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