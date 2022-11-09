廖筱君挺黃捷 大讚「她讓我看見年輕人的希望」

媒體人廖筱君力挺高雄市議員黃捷，稱讚 「她讓我看見年輕人的希望」。（黃捷服務處提供）

2022/11/09 15:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰倒數階段，媒體人廖筱君透過《筱君台灣PLUS》網路頻道，發布「她讓我看見年輕人的希望，黃捷加油！」影片，大力支持高雄市議員黃捷。

廖筱君在節目中細數黃捷的問政表現，特別提到2019年5月黃捷質詢韓國瑜自由經濟貿易區議題，前市長韓國瑜所提出挖石油、賽馬場等政見，幾乎沒有一件可行，黃捷翻白眼那一幕，拆穿了韓國瑜的國王新衣，戳破了韓神的假象，被網友封為新一代女戰神，同時掀起政壇巨大波瀾。

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廖筱君說，黃捷雖然在政壇新人中打出全國高知名度，但黃捷並沒有忘記為民服務的初心，黃捷對震驚全世界的香港反送中事件，不僅募集物資到香港救援，也持續為香港的民主人權採取聲援行動，此舉卻引起韓國瑜支持者的反彈，以違反國安法為由提告，甚至對她提出罷免。

廖筱君說，黃捷受到年輕朋友的歡迎，包括對動漫的熱情投入，以及公共衛生的專業表現，都是主要原因。在黃捷挺過被罷免危機後，她希望年輕優質的好議員，有機會繼續留在議會，為人民發聲，因此透過《筱君台灣PLUS》為黃捷加油，幫助黃捷再度送進高雄市議會。

廖筱君的節目一推出，吸引網友留言「支持！黃捷是高雄之光！」、「新時代女戰神！」、「謝謝你的勇敢付出」，更有香港網友特別留言致謝「黃捷謝謝你對HK的支持，加油當蒜」；黃捷也透過Youtube帳號留言說「感謝筱君姊與台灣PLUS團隊的支持！」

媒體人廖筱君力挺高雄市議員黃捷，稱讚 「她讓我看見年輕人的希望」。（黃捷服務處提供）

媒體人廖筱君力挺高雄市議員黃捷，稱讚 「她讓我看見年輕人的希望」。（黃捷服務處提供）

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