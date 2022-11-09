推動「觀光新苗栗」，徐定禎同交通部考察通霄日落大道（圖為觀景台）、白沙屯宗教文化園區。（記者蔡政珉攝）

2022/11/09 15:34

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長候選人徐定禎，今天與立法院交通委員會、交通部考察苗栗交通與觀光建設，包括交通部政務次長陳彥伯、立法委員劉世芳、羅致政、苗栗縣議員陳品安、通霄鎮長候選人杜文卿和議員候選人翁杰也出席會勘，瞭解苗栗縣通霄鎮日落大道在地交通建設，以及白沙屯拱天宮建置白沙屯宗教文化園區辦理情形。

徐定禎表示，打造「觀光新苗栗」建設願景，苗栗好山好水最適合發展觀光產業，可惜苗栗縣長年財政黑洞，觀光資源的規劃不足、建設進度持續落後，例如日落大道被票選為2019「台灣十大景觀公路」第一名，卻因缺乏觀景台空間，衍生出違停、行人橫越等亂象。

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徐定禎說，白沙屯媽祖進香作為國家重要無形文化資產，白沙屯宗教文化園區可以帶動區域觀光發展，讓宗教、文化以及在地生活共生共存，但園區計畫講了許久，至今停留在可行性評估。徐定禎說，這次選戰提出「觀光新苗栗」的願景，就是要好好把各處景點整理規劃，已起步的項目加速推動，才能打造便利交通與深度觀光。

徐定禎提到，蔡英文總統也很關心苗栗觀光建設發展，通霄神社、海水浴場、日落大道等景點都有發展潛力。今天邀請交通部和交通委員會考察，就是希望為苗栗爭取建設資源，苗栗要造觀光、拚經濟！徐定禎拍胸脯保證，當選後中央地方連線，展開大合作大建設時代，中央地方一條心，建設會更用心。

立法院交通委員會召委劉世芳表示，日落大道很有觀光潛力，但是需要更完整的計畫，不只要考量停車問題，還要有複合式的觀光兼具休息站功能，並且更細緻的規劃與設計。羅致政指出，宗教文化園區前期評估所需經費不多，重點是下一階段工程與周邊景點的連結要做好，各項規劃也要與當地觀光業者合作。劉世芳則協調交通部與文化部、內政部、苗栗縣政府共同推動宗教文化園區。

推動「觀光新苗栗」 ，徐定禎同交通部考察通霄日落大道、白沙屯宗教文化園區。（記者蔡政珉攝）

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