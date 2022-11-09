為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    為基桃竹「會做事」催票 蔡英文：做錯決定恐重蹈昔日高雄覆轍

    民進黨9日在黨中央召開「延續五星光榮 進步永不回頭」記者會，由兼任民進黨主席的總統蔡英文（中）主持，桃園市長鄭文燦（左起）與桃園市長候選人鄭運鵬、新竹市長候選人沈慧虹（右起）、基隆市長候選人蔡適應一起喊出「凍蒜」口號。（中央社）

    民進黨9日在黨中央召開「延續五星光榮 進步永不回頭」記者會，由兼任民進黨主席的總統蔡英文（中）主持，桃園市長鄭文燦（左起）與桃園市長候選人鄭運鵬、新竹市長候選人沈慧虹（右起）、基隆市長候選人蔡適應一起喊出「凍蒜」口號。（中央社）

    2022/11/09 15:03

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨力拚在基隆市、桃園市、新竹市讓蔡適應、鄭運鵬、沈慧虹順利接棒，民進黨主席蔡英文下午偕桃竹苗選舉總督導、市長鄭文燦率領3位選將召開記者會，蔡英文喊話呼籲選民一定要選「會做事的人」，否則做出錯誤決定，可能讓城市發展停滯，不能重蹈4年前高雄的覆轍。

    蔡英文表示，民進黨剛公佈的「選會做事的人」影片，紀錄執政縣市首長每天從清晨拚到深夜，加速推動城市的發展，他們深切了解市民的需求，拚出五星級執政，就是因為市民選出了「會做事的人」，這就是民進黨的「會做事」戰隊，我們在中央，創造了良好的執政成果，也在地方，實現了「綠色執政、品質保證」。

    蔡英文指出，基隆市長林右昌8年執政徹底改變城市體質，推動基隆市港再造，促使軍港遷移，完成基隆港的轉型，這樣的成果也是因為有蔡適應在立法院大力促成、積極協調，兩人也共同為基隆捷運爭取更有利的建設條件，讓整體預算大幅提高，相信蔡適應一定是延續基隆建設的不二人選。

    在桃園，蔡英文說，鄭文燦8年執政成果有目共睹，近年桃園的交流道變多了、捷運綠線動工，鐵路地下化也加速進行中，鄭文燦和鄭運鵬現在也共同積極協調，希望讓台積電最先進的製程落腳桃園，持續帶動產業的發展，鄭運鵬就跟賴清德副總統、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安一樣，都當過立法院民進黨團幹事長，這樣的歷練讓鄭運鵬「會協調、會做事」，未來也一定會是桃園的好市長，是桃園最好的接棒人選。

    蔡英文說明，新竹市長林智堅8年執政讓新竹更美、更進步，這許許多多建設，身為副市長的沈慧虹，也總是在第一線全力以赴，沈慧虹已就新竹的未來做好規劃，讓沈慧虹接棒新竹市，未來不只產業、科技會更進步，歷史人文的能量也會更豐沛，也將會是更友善親子的樂活城市。

    蔡英文強調，一個城市的發展，不能走回頭路。一個城市的未來，需要有經驗、有行動力、有協調力的市長，帶領城市加速前進，每位市民朋友的選擇，都是決定城市發展的關鍵，拜託基隆、桃園、新竹的朋友，手中的這一張選票，一定要「選會做事的人」。

    蔡英文呼籲，做出錯誤的決定可能讓城市發展停滯下來，甚至付出代價，4年前，高雄市民朋友的選擇，讓高雄的市政慢了2年，真的很可惜，希望這樣的遺憾不要再發生，假如不要重蹈覆轍，不要繞這些辛苦的遠路，城市的發展的能量，就可以更集中，更加速。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「新竹媽媽」逆風文力挺林智堅 網友紛紛聲援
    2022/10/09 23:19

    「新竹媽媽」逆風文力挺林智堅 網友紛紛聲援
    台大公布林智堅論文審查結果 沈慧虹：堅定風雨同行
    2022/08/09 17:09

    台大公布林智堅論文審查結果 沈慧虹：堅定風雨同行

    桃市技藝達人暨職訓成果展示登場
    藍營控五人幫亂象 賴香伶：盼林智堅盡快釐清
    2022/08/09 13:19

    藍營控五人幫亂象 賴香伶：盼林智堅盡快釐清
    民進黨全代會「智慧連線」 沈慧虹贈林智堅觀音平安符
    2022/07/17 17:34

    民進黨全代會「智慧連線」 沈慧虹贈林智堅觀音平安符

    期交所掛牌雙週到期契約策略更多元
    桃竹大集合棚拍定裝照 沈慧虹、林智堅同框展現好默契
    2022/07/10 18:29

    桃竹大集合棚拍定裝照 沈慧虹、林智堅同框展現好默契
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播