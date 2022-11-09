為基桃竹「會做事」催票 蔡英文：做錯決定恐重蹈昔日高雄覆轍

民進黨9日在黨中央召開「延續五星光榮 進步永不回頭」記者會，由兼任民進黨主席的總統蔡英文（中）主持，桃園市長鄭文燦（左起）與桃園市長候選人鄭運鵬、新竹市長候選人沈慧虹（右起）、基隆市長候選人蔡適應一起喊出「凍蒜」口號。（中央社）

2022/11/09 15:03

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨力拚在基隆市、桃園市、新竹市讓蔡適應、鄭運鵬、沈慧虹順利接棒，民進黨主席蔡英文下午偕桃竹苗選舉總督導、市長鄭文燦率領3位選將召開記者會，蔡英文喊話呼籲選民一定要選「會做事的人」，否則做出錯誤決定，可能讓城市發展停滯，不能重蹈4年前高雄的覆轍。

蔡英文表示，民進黨剛公佈的「選會做事的人」影片，紀錄執政縣市首長每天從清晨拚到深夜，加速推動城市的發展，他們深切了解市民的需求，拚出五星級執政，就是因為市民選出了「會做事的人」，這就是民進黨的「會做事」戰隊，我們在中央，創造了良好的執政成果，也在地方，實現了「綠色執政、品質保證」。

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蔡英文指出，基隆市長林右昌8年執政徹底改變城市體質，推動基隆市港再造，促使軍港遷移，完成基隆港的轉型，這樣的成果也是因為有蔡適應在立法院大力促成、積極協調，兩人也共同為基隆捷運爭取更有利的建設條件，讓整體預算大幅提高，相信蔡適應一定是延續基隆建設的不二人選。

在桃園，蔡英文說，鄭文燦8年執政成果有目共睹，近年桃園的交流道變多了、捷運綠線動工，鐵路地下化也加速進行中，鄭文燦和鄭運鵬現在也共同積極協調，希望讓台積電最先進的製程落腳桃園，持續帶動產業的發展，鄭運鵬就跟賴清德副總統、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安一樣，都當過立法院民進黨團幹事長，這樣的歷練讓鄭運鵬「會協調、會做事」，未來也一定會是桃園的好市長，是桃園最好的接棒人選。

蔡英文說明，新竹市長林智堅8年執政讓新竹更美、更進步，這許許多多建設，身為副市長的沈慧虹，也總是在第一線全力以赴，沈慧虹已就新竹的未來做好規劃，讓沈慧虹接棒新竹市，未來不只產業、科技會更進步，歷史人文的能量也會更豐沛，也將會是更友善親子的樂活城市。

蔡英文強調，一個城市的發展，不能走回頭路。一個城市的未來，需要有經驗、有行動力、有協調力的市長，帶領城市加速前進，每位市民朋友的選擇，都是決定城市發展的關鍵，拜託基隆、桃園、新竹的朋友，手中的這一張選票，一定要「選會做事的人」。

蔡英文呼籲，做出錯誤的決定可能讓城市發展停滯下來，甚至付出代價，4年前，高雄市民朋友的選擇，讓高雄的市政慢了2年，真的很可惜，希望這樣的遺憾不要再發生，假如不要重蹈覆轍，不要繞這些辛苦的遠路，城市的發展的能量，就可以更集中，更加速。

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