謝國樑稱9026客運改道 蔡適應批市政草包

客運9026目前因國一汐止段邊坡坍方改道。（記者盧賢秀攝）

2022/11/09 15:15

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆到南港的9026線客運到底有沒有改道成為選戰焦點！國民黨基隆市長候選人謝國樑今天指出，有通勤族向他反映，今天早上9026已經改路線了，是現在進行式，民進黨候選人蔡適應競選總部痛批，再次證明謝國樑不用功、是市政草包，難道不知道因汐止段坍方9026去程暫時改道嗎？

謝國樑今天與前國民黨副主席郝龍斌合體到基隆拜票，謝國樑在受訪指出，基隆市府昨天說絕對不換路線、不減班，但今天有通勤族確定告訴他，早上9026已經改變路線，走汐止大同路，已經是現在進行式。

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蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，再次證明謝國樑不用功，是市政草包，難道不知因汐止邊坡坍方，目前9026去程暫時改道嗎？

沈詠珮表示，國道10K處邊坡滑落，國1管制南下汐止集散道路，9026才改走替代動線，先前新聞稿早已多次通告發佈。

到目前為止，往台北方向，原路線行駛改由五堵交流道→大同路三段→高架「貨櫃聯絡道」→汐止交流道→（接回原路線）國道三號汐止交流道→新台五路→南港；但往基隆維持不變。

市府交通處表示，國道1號南下主線2車道開放通行，多數國道客運路線已恢復原行駛動線，但因汐止南下出口集散道仍封閉，9026等部分客運仍改道行駛。

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