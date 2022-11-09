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    民進黨推北北基桃1200月票 柯文哲：每天騙選票看得受不了

    台北市長柯文哲今出席北投中繼市場開幕儀式。（記者鄭名翔攝）

    台北市長柯文哲今出席北投中繼市場開幕儀式。（記者鄭名翔攝）

    2022/11/09 14:39

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬共同推「1200首都通交通月票」；對此，台北市長柯文哲再批，選舉前講一大堆天花亂墜，但選後都很難實現，嗆聲要選市長的人應務實一點，「每天在那邊騙選票，看得實在受不了。」

    陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬昨共同開記者會推出「1200首都通交通月票」，不僅降價、擴大地區，並加碼整合台鐵、國道客運及公共自行車Ubike等多元運具，評估此計畫每年約需35億元；而交通部雖表示樂觀其成，但也指出中央只能給予一次性補助，後續財源須地方政府自籌。

    柯文哲今出席北投中繼市場開幕儀式，會後受訪時質疑，若北北基桃納入1200交通月票，那新竹縣市、中彰投、雲嘉南或高高屏交通路網是否比照辦理？

    柯文哲表示，台北市推行1280月票事先計算路邊停車費收入，衡量財政補貼公共運輸，進而重整效能，過去民眾黨桃園市長候選人賴香伶也問過如何在桃園推行1280月票，但此涉及外縣市進入台北的路線完全不同，若買同樣月票卻每天從楊梅通車，此也不公平，因此還需研究如何整合公共運輸定期票及月票概念。

    柯文哲稱，政治還是要務實，但也知世界上最難聽的話就是實話，批民進黨選前講一大堆天花亂墜，但選後都很難實現，嗆聲要選市長的人應務實一點，「每天在那邊騙選票，看得實在受不了。」

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