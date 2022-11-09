高虹安助理領總統級薪水 沈慧虹競辦：柯文哲全黨挺涉貪污的人

民進黨新竹市長候選人沈慧虹表示，新竹市民對高虹安的質疑不會消失，也不會接受涉貪的市長候選人。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/09 13:43

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選團隊今召開「高虹安的立院鍊金術」記者會，三問高虹安、柯文哲、林耕仁，並呼籲保護吹哨者。沈慧虹呼籲高虹安誠實面對爭議；發言人劉康彥質疑，高虹安助理門有太多荒謬情事，月薪比總統高的李忠庭還能兼職立院助理全天候接手機，他強調若助理強迫回捐小金庫屬實，已經違反勞基法第22條第二項，「全台一千萬勞工就看柯文哲怎麼處理了」。

沈慧虹競選辦公室提出三問一呼籲，第一問，高虹安是否違法收受政治獻金？是否詐領助理費？第二問，柯文哲是否拉全黨要挺涉嫌貪污的人？第三問，林耕仁是「被摸頭」還是「被搓掉」？並呼籲保護促廉反貪的吹哨者。

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沈慧虹表示，奉公守法，是身為公職人員最基本底線，但高虹安從涉及論文侵權、用公費讀博士、違規兼職、涉嫌詐領助理費，又爆出政治獻金爭議，甚至涉及貪汙，立委知法玩法，遊走灰色地帶讓新竹市民失望。沈慧虹強調，是非對錯和公平正義不會因為利益交換而改變，調查局已立案調查，林耕仁充其量是大聲公，市民對高虹安的質疑不會消失，也不會接受涉貪市長候選人。

劉康彥表示，高虹安的爭議太多不合理之處，李忠庭任公費助理，宣稱全天候接手機，還能同時任職永齡，領取比總統還高的月薪，一個月50萬、年薪600萬。劉康彥強調，高虹安必須說明李忠庭薪資是否是政治獻金？或鴻海與高虹安有對價關係涉及貪污？還是600萬進了小金庫？「如果李忠庭600萬年薪領得心安理得，又為何要在10月底離職？」劉康彥指出，這個時間點正好是林耕仁踢爆爭議的時刻。

劉康彥指出，高虹安曾說「我的助理都很認真工作，加班費上限46小時都嫌太少」，卻又稱小金庫是「助理幹部自掏腰包」。若真如高所言，她就是一個極度苛刻的「慣老闆」，把員工的辛苦錢變成公私不分的小金庫，去洗頭、買卸妝棉、買咖啡。劉康彥強調，若強迫回捐屬實，等同薪資未全額給付，已違反勞基法第22條第二項，台北市政府勞工處應主動介入調查，「一千萬全國勞工都在看，就看柯文哲市長如何處理了。」

沈慧虹競總總幹事李妍慧第二問柯文哲「是否拉全黨要挺涉嫌貪污的人？」，以新政治、白色力量自居的民眾黨主席柯文哲，把清廉掛在嘴上，卻包庇、縱容涉嫌貪污的高虹安，把自己當第16個大法官，不僅稱「公款私用」很正常、說理工女不會犯法，還在上班時間發文力挺高虹安，「難道要把自己的故鄉交給涉嫌貪污的人嗎？」

第三問，針對林耕仁態度髮夾彎，李妍慧表示，據聞國民黨昨喬到凌晨3時，林政則、許修睿、林耕仁宣布以和止戰、休兵，證實國民黨毫無是非對錯，只有政治算計，她要為曾支持林耕仁、幫他站台的人，請問林耕仁，「你是不是被摸頭」還是「被搓掉」？

最後，李妍慧感謝吹哨者們勇於舉發貪腐，為了釐清真相、促廉反貪，拜託全民都成為吹哨者的後盾，一起對抗貪腐集團。連林耕仁都被搓掉避而不談，背後壓力巨大難以想像，一定要保護吹哨者，不能讓高虹安繼續隻手遮天，疑似貪汙、疑似國庫通黨庫、疑似詐領助理費，這些涉法情事一定要被揭露。

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