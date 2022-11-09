競選官網上線 沈慧虹政策一次看、影片加圖卡視聽雙享

沈慧虹競選官網上線，一次看影片加圖卡。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/09 13:14

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹今競選官方網站（https://proudofhsinchu.tw/）上線，一次瀏覽6大願景，更透過政策圖卡、文字搭配直播、活動影片，在視覺與聽覺上一起瞭解更多她對城市的擘畫與想像，「新竹光榮有你有我，我們一起延續。」

沈慧虹表示，政見是認識候選人的重要方式，參選至今她已發表超過25個政策主題、超過70場鄰里政見說明會，許多民眾都在期待能有一個「政策懶人包」，可以一覽她過去發表過的政見內容。

請繼續往下閱讀...

沈慧虹現場展示競選官網，網址「proud of Hsinchu」，就是這次競選口號「新竹光榮」。內容包含她個人的自我介紹、6大面向政見願景、參選至今的新聞資訊、活動影片紀錄及小額捐款的訊息。

沈慧虹表示，打開首頁往下滑就可看到她的「公務」時間軸，雲林斗南出生、擔任奮起湖站長、到台北市政府服務，來到新竹市擔任交通處長、副市長。更希望17天後，新竹市民能夠選擇她、相信她，讓她的公務時間軸能夠再新增一項「新竹市長」。

在政見頁面，沈慧虹表示，她要在過去8年政績基礎下，打造「超級城市新竹市」，透過科技首都、先進軌道、移居生活、舊城再起、幸福加倍與未來教育6大願景，繼續超越，在官網中的超級城市裡的建築都可點擊，分別進入每個細項政見。

沈慧虹進一步說明，如公托、臨托、親子館加倍政策，就在「幸福加倍」政見網頁裡，打造友善親河力政策在「宜居生活」政見網頁裡。以交通的「先進軌道」政見為例，點擊後便會進入細部政策網頁，網頁中會有政策發表會的直播影片與政策圖卡搭配文字敘述，可以讓民眾再複習一次，完整瞭解她心目中超級城市新竹市的模樣。

在最新消息頁面，沈慧虹說明，從首頁繼續往下滑就會看到新聞，後台會即時更新，讓市民朋友都可以看見她參加過的活動、參訪行程及發表的政策內容。如昨天剛發表的文化政策、日前林靜儀委員與陳時中部長輔選的行程等。

此外，官網也整理過去各種活動的影片回顧，如10月15日新竹願景發表會影片、慧虹的認真散步、魔法小虹號親子場影片等。

沈慧虹競選官網上線，一次看影片加圖卡。（記者蔡彰盛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法