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    高虹安小金庫爭議滾雪球 沈慧虹批：有福自己享、有難助理當

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹批高虹安有福自己享、有難助理當。（記者蔡彰盛攝）

    民進黨新竹市長候選人沈慧虹批高虹安有福自己享、有難助理當。（記者蔡彰盛攝）

    2022/11/08 13:04

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹近日陸戰全面啟動，車掃熱度高，不少民眾在路邊舉牌相挺，沈慧虹表示，選舉最後衝刺，團隊充滿信心，但也要請大家幫忙拉票，也要防範選舉奧步。她會繼續用最踏實的方式，讓大眾認識她的專業及能力，還有她為新竹市所做的規劃和願景，爭取市民支持。

    針對國民黨林耕仁指民眾黨高虹安有小金庫，高陣營說是幹部自掏腰包。沈慧虹對此表示，若這件事屬實，那麼高虹安可能已經涉及貪污，「新竹市民不會接受這樣的人擔任新竹市長。」她強調，奉公守法、不徇私舞弊，是最基本的道德要求，「高虹安有福自己享有難助理當，這樣的態度絕對不是個適任的領導者。」

    另外有媒體報導，高虹安透過李姓助理扮演人頭，涉嫌違法從民間基金會收取每個月50萬政治獻金，沈慧虹對此回應，高虹安的這類傳聞不斷出現，從論文侵權、用公費拿博士、涉嫌詐領助理費，到現在還傳言有涉及違反政治獻金的可能，面對種種爭議，都說不清楚、講不明白，「老話一句，奉勸誠實面對才是上策。」

    針對林耕仁陣營今天上午態度轉折，「相信社會大眾和我一樣一頭霧水」，但她認為最重要的還是市長候選人有沒有對市民誠實。相信無論是媒體或林耕仁，都證實有吹哨者向檢調提供資料，尊重司法調查。她也再次呼籲高虹安，做為市長候選人，要誠實面對外界質疑，才能讓市民知道她是否適任新竹市長。

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