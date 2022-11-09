蘇貞昌主持鐵路地下化開工 張善政：選舉動作讓人遺憾

國民黨桃園市長候選人張善政（右2）接受「浪Live」直播平台專訪。（記者周敏鴻攝）

2022/11/09 12:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕行政院長蘇貞昌上午主持桃園鐵路地下化平鎮車站路段地下化工程開工典禮，國民黨桃園市長候選人張善政直批「這是選舉動作」，他說，鐵路地下化工程推動了這麼久，發包卻一直不順利，行政院之前沒進來幫忙、現在趕快來開工，似乎要宣示「功勞都是他們的」，讓他感覺很遺憾、也早讓人看破手腳了。

另，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬說「從小」就愛上來台打球的NBA球星「魔獸」豪爾德（Dwight Howard），張善政酸「所以網友說指鄭運鵬是一個時空旅人，他看了也會心一笑！」

請繼續往下閱讀...

張善政上午接受「浪Live」直播平台節目專訪，他說，節目專訪過程有玩遊戲等橋段，他都配合，就是希望選舉能生活化、不是總在掃街，也應該讓民眾看到候選人生活化的一面，讓民眾知道候選人的日子也跟其他人是一樣地在過。

外界質疑張善政曾阻擋鐵路地下化，張善政怒斥，「胡說八道！我不知道他們說我阻擋鐵路地下化，是什麼意思？我從來就沒阻擋！」他在行政院長任內，原來推動鐵路要高架化，後來桃園市長鄭文燦當選後希望推動地下化，他就決定重新檢討鐵路高架化，甚至還曾幫助推動鐵路地下化。至於他於行政院長任內，決定中央負擔200億元推動地下化，是針對桃園當時的財政、很多建設狀況來綜合考量。

張善政說，綠營北北基桃首長候選人共推「北北基桃首都通」政見，顯見他之前提出的「1280通勤桃北北」政策，已打動人心，綠營才急著推出相似政見。綠營過去執政時，若能考慮民眾需求，為何要等到選舉時才提出這項政見？且提出過程非常草率，甚至連財務規劃、中央與地方協調，都沒做好，顯見綠營提出這項政見非常倉促、非常粗糙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法