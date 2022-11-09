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    黃敏惠跑市政行程 委託競總主任重行登記

    尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠競選總部主任張寬煜（中）今天上午代表黃敏惠到市選委會完成重行選舉登記。（記者丁偉杰攝）

    尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠競選總部主任張寬煜（中）今天上午代表黃敏惠到市選委會完成重行選舉登記。（記者丁偉杰攝）

    2022/11/09 12:09

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長將於12月18日重行選舉，尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠今天上午委託競選總部主任張寬煜到市選舉委員會登記，再度投入選戰。針對對手民進黨嘉義市長參選人李俊俋再度向黃敏惠下戰帖，邀黃公開辯論，張寬煜回應說，黃市長將參加公辦政見發表會，沒有規劃進行辯論。

    黃敏惠今天上午按照原定市政行程，出席藝文新基地開幕活動記者會等活動，她委託張寬煜於上午11點15分到市選委會完成重行選舉登記，黃敏惠競選總部總幹事蔡明顯及幾位輔選幹部陪同至選委會。

    張寬煜說，黃市長有市政重要行程，以市政為主，支持者也在各自工作崗位努力，由他代表黃市長登記；儘管選舉期程有改變，大家支持「勇媽」黃敏惠永遠不變，有信心、決心挺勇媽當選，呼籲市民一起來挺勇媽市長，讓她無後顧之憂，認真打拚市政。

    嘉義市長重行選舉，市選委會昨天起開始受理登記，「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」昨首位登記，今天登記進入第二天，上午9時許，民進黨嘉義市長參選人李俊俋完成登記，隨後黃敏惠也完成登記。

    嘉市選委會總幹事柳明宏說，嘉義市長重行選舉公辦政見會於競選活動開跑後的12月8日至17日之間舉行，至少舉辦一場，至於政見會形式，待12日登記截止日後，參考各登記者相關意見後，由委員會決定。

    國民黨嘉義市長黃敏惠競選總部主任張寬煜（右）表示，儘管選舉期程有改變，大家支持「勇媽」黃敏惠永遠不變，有信心、決心挺勇媽當選。（記者丁偉杰攝）

    國民黨嘉義市長黃敏惠競選總部主任張寬煜（右）表示，儘管選舉期程有改變，大家支持「勇媽」黃敏惠永遠不變，有信心、決心挺勇媽當選。（記者丁偉杰攝）

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