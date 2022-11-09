蔡適應拜票 向通勤族推1200吃到飽

民進黨基隆市長候選人蔡適應和市議員陳宜今天到國道客運發首都通1200吃到寶的政見文宣。（記者盧賢秀攝）

2022/11/09 10:57

〔記者盧賢秀／新北報導〕民進黨北北基桃4市的市長共推首都通1200吃到飽的政見，基隆市長候選人蔡適應與市議員陳宜，今天早晨就到國光客運基隆站和港西街國道客運，發送「北北基桃首都通1200吃到飽」文宣，通勤族希望早日能夠落實，通勤族省荷包。蔡適應說，基隆初估每年要花7億元，會爭取中央補助及市府編預算來執行，這幾年在市長林右昌努力下，財政可以支應。

蔡適應說，基隆人到台北、新北、桃園的通勤族相當多，2018年雙北推出1280月票方案後，他多次在立法院質詢，希望將台鐵和國道客運也納入，即使在疫情期間整體旅運量下滑時，他也不斷與相關單位溝通協調。

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蔡適應持續說到，目前的疫情趨緩，大眾運輸的需求量不斷提高，因此4市的候選人溝通，一起提出首都通的政見，統一票價1200元，讓城市間的交通平權，讓搭乘大眾運輸的民眾省荷包，台鐵、雙北捷運公車、國道客運、基隆及桃園的公車都可使用。

至於預算如何執行，蔡適應表示，計算後，初估每年總共需35億元，基隆市的部份需要大約7億元預算，他會來爭取市政府自編預算及爭取中央補貼。這些年在林右昌的努力下，財政狀況已有好轉，他和右昌、交通部溝通後，希望來編列交通運量的補貼方案，鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，減少碳排放和紓解國道交通的壅塞。

蔡適應說，交通部對此政策「樂觀其成」，未來的機場捷運、基隆捷運也都會納入，所以他有自信可以幫助基隆市民，減少首都生活圈通勤需求的花費，最後達到城際間交通平權的目標。

現場有前往林口工作的鄭小姐說，1200的方案，她大概可以省下將近2000多元的交通費用，期盼可以儘早實現，不要讓市民等太久。還有前往台北文山區上課的王同學說，這個方案他感覺是「賺到了」，他平日通勤台北上課，下課後會在台北市打工，通勤花費龐大，希望政見提出到實施別太久。

市議員陳宜表示，未來在議會一下會全力配合，因為很多基隆人每天到台北甚至桃園工作，有這種1200月票很划算，可以省不少荷包，希望可以實現。

民進黨基隆市長候選人蔡適應和市議員陳宜今天到國道客運發首都通1200吃到寶的政見文宣。（記者盧賢秀攝）

民進黨基隆市長候選人蔡適應到國道客運站向通勤族散發首都通1200吃到飽的文宣。（記者盧賢秀攝）

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