蔡適應拜票 向通勤族推1200吃到飽
〔記者盧賢秀／新北報導〕民進黨北北基桃4市的市長共推首都通1200吃到飽的政見，基隆市長候選人蔡適應與市議員陳宜，今天早晨就到國光客運基隆站和港西街國道客運，發送「北北基桃首都通1200吃到飽」文宣，通勤族希望早日能夠落實，通勤族省荷包。蔡適應說，基隆初估每年要花7億元，會爭取中央補助及市府編預算來執行，這幾年在市長林右昌努力下，財政可以支應。
蔡適應說，基隆人到台北、新北、桃園的通勤族相當多，2018年雙北推出1280月票方案後，他多次在立法院質詢，希望將台鐵和國道客運也納入，即使在疫情期間整體旅運量下滑時，他也不斷與相關單位溝通協調。
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蔡適應持續說到，目前的疫情趨緩，大眾運輸的需求量不斷提高，因此4市的候選人溝通，一起提出首都通的政見，統一票價1200元，讓城市間的交通平權，讓搭乘大眾運輸的民眾省荷包，台鐵、雙北捷運公車、國道客運、基隆及桃園的公車都可使用。
至於預算如何執行，蔡適應表示，計算後，初估每年總共需35億元，基隆市的部份需要大約7億元預算，他會來爭取市政府自編預算及爭取中央補貼。這些年在林右昌的努力下，財政狀況已有好轉，他和右昌、交通部溝通後，希望來編列交通運量的補貼方案，鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，減少碳排放和紓解國道交通的壅塞。
蔡適應說，交通部對此政策「樂觀其成」，未來的機場捷運、基隆捷運也都會納入，所以他有自信可以幫助基隆市民，減少首都生活圈通勤需求的花費，最後達到城際間交通平權的目標。
現場有前往林口工作的鄭小姐說，1200的方案，她大概可以省下將近2000多元的交通費用，期盼可以儘早實現，不要讓市民等太久。還有前往台北文山區上課的王同學說，這個方案他感覺是「賺到了」，他平日通勤台北上課，下課後會在台北市打工，通勤花費龐大，希望政見提出到實施別太久。
市議員陳宜表示，未來在議會一下會全力配合，因為很多基隆人每天到台北甚至桃園工作，有這種1200月票很划算，可以省不少荷包，希望可以實現。