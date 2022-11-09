四叉貓爆蔣萬安8人晚宴吃掉5萬元 網揪亮點：又吃美牛了

網紅四叉貓（劉宇）今晨在臉書則表示收到網友分享，國民黨台北市長候選人蔣萬安先前也曾參加晚宴，當晚也吃了超過5萬塊。（圖擷自臉書）

2022/11/09 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯近日爆料，指台北市長候選人陳時中先前參加聚會，包廂一晚低消要價8萬起跳。網紅四叉貓（劉宇）今晨在臉書則表示收到網友分享，國民黨台北市長候選人蔣萬安先前也曾參加晚宴，當晚也吃了超過5萬塊。有網友看到結帳單則酸「又吃美豬美牛了，真爽」。

陳時中近日遭徐巧芯爆料，質疑他10月6日晚間參加友人餐敘，當晚包廂低消要8萬元，並酸陳時中剛開始選舉的時候吃泡麵，選到10月卻吃這種大餐。不過醫師作家楊斯棓批評徐巧芯「在撕裂台灣」，並指如果用8萬元一桌、26人與會，加上一成的服務費回推，一個人的餐費大約是2770元。質疑徐巧芯不斷強調「包廂8萬」，而非描述陳時中與友人吃了「一頓兩、三千元」的晚餐，質疑徐「灑狗血搏版面」。

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四叉貓今晨3點半也在臉書發文分享，表示收到網友寄的「奇怪的圖片」，其中一張是今年7月29日台灣彩券公司董事長薛香川在微風南山的某間牛排館舉辦晚宴，當時包含蔣萬安及中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌、國民黨立委費鴻泰、國民黨立委賴士葆、國民黨立委林奕華、政大教授俞振華、東吳大學講座教授朱雲鵬等8人都在出席名單上，在結帳單上顯示的金額則是5萬1716元。四叉貓也提到「請假帳號不要再來洗陳時中吃了一桌八萬元，謝謝」。

網友們看到後紛紛留言表示「你的信箱也太神了」、「台灣的疫情真的守太好了！可以讓這群人在七月份就可以一起聚餐吃美國牛」、「等等掃把芯又要來靠北，綠的你怎麼都不報」、「這或許只是KMT權貴的日常」、「分兩張刷卡，開二張發票，應該是董事長的請款飯局權限是最高4萬」。也有網友發現平分下來每人平均6464元，笑稱「平均一人吃掉6464元，萬安買單嗎？拿來驗DNA，可以驗好多次」、「每人平均消費金額數字也太辱華了吧」。

也有網友幫忙製圖，將英文菜單翻譯成中文，引發網友熱議「打美牛是工作，吃美牛是生活。還吃丁骨牛排」、「開瓶費3000.... 好奇他們喝什麼好東西，是Moet嗎」、「吃prime等級的戰斧牛排耶」、「我只想知道Gigantic Chocolate Cake本尊長怎樣！好想吃！」、「Smith & wollensky 是美國數一數二最高級的餐廳。真的很好吃！」。對於有網友說「差了三萬塊」，也有網友表示「明細裡還沒算酒類啊，果然不強調，就有人會上勾」、「時中參加的醫生聯誼會是20人聚會喔，算數有學除法吧？」

針對有人質疑，兩張單的日期對不上，也有網友分享餐廳資訊，表示該餐廳會將「帳單分成印單日跟開單日」、「單號前面就是用餐日期+流水號，國語黨不要給我吵日期不一樣！！」。

有網友幫忙製圖，將英文菜單翻譯成中文，引發網友熱議「打美牛是工作，吃美牛是生活。還吃丁骨牛排」、「開瓶費3000....好奇他們喝什麼好東西，是Moet嗎」、「吃prime等級的戰斧牛排耶」。（圖擷自臉書）

針對有網友質疑，兩張單的日期對不上，也有網友分享餐廳資訊，表示該餐廳會將「帳單分成印單日跟開單日」、「單號前面就是用餐日期+流水號」，也有人回應質疑的網友「你這張圖的流水號0729更明顯了哈哈」。（圖擷自臉書）

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