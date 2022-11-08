蔡其昌第6場音樂會邀曾心梅 已是第775場演講

蔡其昌今晚參加與立委莊競程、中市議員曾朝榮、及候選人蔡雅玲、謝家宜共同舉辦行動派音樂晚會，第6場行動派音樂晚會，及第775場演講。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/11/08 23:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌今晚參加與立委莊競程、中市議員曾朝榮、及候選人蔡雅玲、謝家宜共同舉辦行動派音樂晚會，也是蔡其昌舉行的第6場行動派音樂晚會，及第775場演講，邀請金曲歌后曾心梅、知名主持黑面等藝人與鄉親同樂，現場吸引滿場鄉親參與。

蔡其昌表示，選舉要親自向市民朋友拜託，走遍每一個角落才能了解大家的心聲，一個連跟選民拜託都不願意的候選人，怎麼可能會在當選後跟台中人站在一起？蔡其昌從宣佈參選德那一刻起，就一步一腳印，走遍台中的大街小巷，向大家說明自己改變城市的願景、握遍每一位選民的手，展現自己的誠意與決心，講到喉嚨沙啞也要繼續，感謝所有市民朋友的支持，蔡其昌一定會在年底跟大家一起贏回台中。

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蔡其昌強調，北屯是台中人口最多的區域，盧市長沒有替市民朋友準備好相關的公共建設，公托數量嚴重不足，沒有特色共融公園，捷運綠線延伸大坑至今仍是毫無度，他承諾未來若當選市長，將會推動國中、小營養午餐免費、長者健保補助只多不少，並增加敬老愛心卡的額度、擴大使用範圍，幫台中人照顧小孩，也照顧長輩，同時四年內要興建8千戶的社會住宅，並讓捷運藍線在4年內動工。

莊競程說，北屯區對民進黨而言是艱困選區，但蔡其昌在海線深耕多年，每一次選舉得票率都扶搖直上，台中市也需要一個有執行力的市長，希望年底大選大家能支持蔡其昌，就像當初支持自己翻轉北北屯一樣，讓行動派市長為台中帶來更好的未來。

曾朝榮、謝家宜、蔡雅玲也提及，行動派的議員團隊，過去多年來爭取許多的資源建設北屯，但4年來台中沒有任何大型建設，在人口眾多的北屯，沒有完善的公共建設，看不見台中的未來，所以拜託各位市民朋友要堅定支持行動市長蔡其昌，也讓有誠意、有決心的行動派議員團隊全壘打，跟蔡其昌一起推動北屯的建設，讓台中有更好的生活環境，讓年輕人願意留在台中。

蔡其昌今晚行動派音樂晚會第6場行動派音樂晚會，邀請歌后曾心梅、主持黑面等藝人與鄉親同樂。（記者蔡淑媛攝）

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