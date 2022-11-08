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    首頁　>　政治

    太平晚會細數政績 盧秀燕催票高喊讓政策延續

    選連任的台中市長盧秀燕（右三）今晚在太平舉辦市政說明會，細數在太平興建市民大道、馬卡龍公園、太平國民暨兒童運動中心等政績。（記者陳建志攝）

    選連任的台中市長盧秀燕（右三）今晚在太平舉辦市政說明會，細數在太平興建市民大道、馬卡龍公園、太平國民暨兒童運動中心等政績。（記者陳建志攝）

    2022/11/08 21:18

    〔記者陳建志／台中報導〕爭取連任的台中市長盧秀燕今晚（8日）在太平區舉辦市政說明會，她細數任內政績，恢復老人健保補助，斥資15億闢設市民大道2期，開闢全國公園最長溜滑梯的馬卡龍公園，讓太平國民暨兒童運動中心開工，希望太平鄉親繼續相挺，讓她能連任，讓政策能延續。

    盧秀燕今晚舉辦「我是太平人，我挺盧秀燕」市政說明會，現場湧進數百名熱情鄉親，在盧秀燕進場時高喊「凍蒜」。太平區農會總幹事余文欽，國民黨提名的市議員候選人黃佳恬、賴義鍠，還有多位里長都站台相挺。

    盧秀燕說，自己是縣市合併以來，第一個將競選總部設在原縣區的候選人，而且是設在大里，代表對於屯區的重視。她說，上次競選時開出恢復老人健保補助的政見，當選後第1年就追加預算、說到做到，讓全市有32萬的家庭減輕負擔。她重視太平的建設，編列15億的預算開闢市民大道第2期工程，希望大家讓她連任，繼續開闢第3期。

    盧秀燕說，市府斥資9千多萬闢設全國最好玩的馬卡龍公園，4年的時間，從預算編列到規劃、施工並不容易，現在不論平假日都吸引滿滿的人潮，成為太平的亮點。另外，已經延宕多年的太平國民暨兒童運動中心，編列6.1億的預算已經開工，未來大家就可以在裡面舒服吹冷氣運動，拜託鄉親支持讓她連任。

    盧秀燕今晚出席「我是太平人，我挺盧秀燕」市政說明會，現場湧進數百名熱情鄉親。（記者陳建志攝）

    盧秀燕今晚出席「我是太平人，我挺盧秀燕」市政說明會，現場湧進數百名熱情鄉親。（記者陳建志攝）

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