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    資深媒體人王瑞德巧遇李雨蓁 表態力挺

    資深媒體人王瑞德力挺李雨蓁。（李雨蓁提供）

    資深媒體人王瑞德力挺李雨蓁。（李雨蓁提供）

    2022/11/08 20:56

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁今巧遇資深媒體人王瑞德，她感謝王瑞德一路以來的提攜，王瑞德與她合照表態力挺「一定要告訴大家我是支持你的！」

    王瑞德今晚臉書PO文表示，高雄鳳山唯一支持1號李雨蓁，請大家集中選票，全力支持他大力推薦的李雨蓁，李雨蓁當選就是最關鍵的一席，讓議長可以由自己人擔任，讓市長陳其邁施政更加得心應手。

    台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁今參加政論節目錄影後，巧遇資深媒體人王瑞德，她細數過去與王瑞德合作經驗，並感謝王瑞德一路以來的提攜，即使趕場也不忘關心她的選情，一如以往溫暖提攜後輩。

    李雨蓁說，最初和王瑞德是在政論節目上相識，在中二選區反惡罷期間，王瑞德自告奮勇幫前立委陳柏惟助講，當天台中烏日活動人潮爆滿，連椅子也不夠坐，現場反應非常熱烈，顯見王瑞德長期點出不公義評論而累積的魅力。

    李雨蓁指出，在中二選區補選時，王瑞德也大力協助，甚至完全配合團隊安排，為造勢活動站台，同1天安排了2場助講、1場掃街，王瑞德也欣然接受。

    李雨蓁說，尤其造勢活動當天，大家才發現竟然是王瑞德的農曆生日，他為了來站台力挺，還爽約與夫人的約會，她除了買蛋糕與同仁們一起為王瑞德慶生之外，自己唯一能回報的就是持續堅持在實踐理想和對抗不公義的道路上。

    王瑞德今天更與她合照表示，「雖然真的擠不出時間去高雄幫妳了，但是一定要告訴大家我是支持妳的」，令她十分感動，感謝他無私的幫助，給予強力的支持，為她加油打氣與鼓勵，她有這麼暖的支持，一定努力全力衝刺。

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