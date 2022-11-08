黃捷超人氣全台跨黨派助選跑透透 激瘦新造型網友仍喊讚

黃捷拚選舉，激瘦新造型只剩44.6公斤。（黃捷提供，本報合成）

2022/11/08 23:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市議員黃捷超人氣，全台跨黨派助選跑透透，踏遍雙北、台中、嘉義等，至少相挺11名候選人，每天清晨6時鳳山區站路口，晚上追垃圾車、發文宣，不敢鬆懈身材激瘦，選戰倒數18天，黃捷今晚量體重只剩下44.6公斤，比3年前對前市長韓國瑜翻白眼瘦了10公斤。

無黨籍高雄市議員黃捷選戰開打迄今，從北到南助選，為苗栗縣長候選人徐定禎站台，也陪同屏東市長候選人李清聖掃街，還有台北市議員苗博雅、黃郁芬、林穎孟等、新北市議員候選人卓冠廷、台中市議員黃守達、嘉義縣朴子市長候選人涂建軒，以及高雄市議員候選人湯詠瑜、蘇致榮、洪村銘等，迄今至少為11名候選人助選，足跡踏遍台北、新北、台中、嘉義等地。

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選戰進入倒數18天，黃捷每天6時出門站路口，已經站了100多天，晚上勤追垃圾車、發文宣，且到外縣市助選都是當天來回，緊接鳳山選區勤跑行程，使出渾身解數打選戰。

她今PO出搭乘吉普車掃街照，吸引1.7萬名網友喊讚，也意外曝露「新造型」，網友歪樓討論「沒有瀏海比較好看」，也有網友心疼她，留言「競選認真到只剩骨頭了...好狂」、「太瘦了，選民會心疼啦」。

議員康裕成留言「這張超美的，黃捷學妹凍蒜、凍蒜」，可見兩人台大學姊妹好交情；立委蔡易餘留言「整個人都瘦了」；台北市議員林穎孟直呼「好正！但竟然穿短袖」。

黃捷說，最近分秒必爭，每天早出晚歸，努力掃街拜票與服務鄉親，實在沒有時間好好坐下來吃頓飯，操勞消瘦是一定的，希望自己的努力，能被鄉親看見。

黃捷指出，她雖然情義相挺、跨區助選友人，但自我要求花更多心力為鳳山鄉親服務，絕對不能顧此失彼，造成心理壓力很大。

黃捷這週還有新北、台南候選人邀約，但距離選舉剩下18天，會先以鳳山選區勤走為主，再視狀況來做助選。

她自嘲很希望有多個分身來分攤，但她只有一個人，時間很寶貴、行程很緊繃，剩下不到3週時間，她會繼續將體力用到極限。

黃捷展現超人氣，全台跨黨派助選跑透透。（黃捷服務處提供）

黃捷展現超人氣，全台跨黨派助選跑透透。（黃捷服務處提供）

黃捷展現超人氣，全台跨黨派助選跑透透。（黃捷服務處提供）

黃捷展現超人氣，全台跨黨派助選跑透透。（黃捷服務處提供）

黃捷全台跨黨派助選跑透透，激瘦新造型網友仍喊讚。（黃捷服務處提供）

黃捷今晚量體重只剩下44.6公斤，比3年前對前市長韓國瑜翻白眼瘦了10公斤。（黃捷提供）

黃捷晚上追垃圾車、發文宣，不敢鬆懈身材激瘦。（黃捷提供）

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