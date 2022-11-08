兵役延長提改革建言 經民連倡役期「分期付款」

經濟民主連合智庫召集人賴中強（右）和台灣公民陣線活動部主任羅宜（左）今（8）日召開記者會，針對兵役延長議題提出公布「兵役改革說帖」。（記者楊丞彧攝）

2022/11/08 21:19

〔記者楊丞彧／台北報導〕中國近來不斷升高對我武嚇，國際對中國可能發動的軍事侵略行動紛表憂心；對此，我國防部正跨部會研商是否延長義務役役期。經濟民主連合今（8）日召開記者會公布「兵役改革說帖」，主張義務役役期延長應結合四項改革，以「役期一年，公平服役，方式多元」為原則，並搭配「專業常備軍隊與義務役的有效分工」、「引進外國軍事專業師資」、「籌建平戰轉換、公私協力的國土防衛軍」等配套，讓台灣得以組建更堅實的全民防衛體系。

台灣公民陣線活動部主任羅宜表示，我國採行募兵制後，軍方實際員額與編制員額間約短差二至三萬人。從任務目標來看。國軍目前除維持機動打擊部隊外，並無足夠的灘岸守備、城鎮守備與關鍵基礎設施守備的常備兵力。國軍確有在平時即編成灘岸守備、城鎮守備與重要目標防護守備部隊之必要。

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經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，台灣本島縱深防衛作戰所需的大量步槍兵的專長訓練，即便加上機關槍、迫擊砲、單兵反裝甲武器，這些訓練並不需要一年。因此，何不將一年役期區分兩階段？義務役士兵在四到六個月軍事訓練具備中高專長實彈射擊與測驗後，即可退伍；剩下役期，每年二到三週直接到「灘岸守備旅」、「縱深及城鎮守備旅」、「關鍵基礎設施守備旅」的戰時防守駐地熟悉，貫徹「仗要怎麼打，部隊就怎麼；作戰任務在哪裡，部隊就在哪訓練」。

賴中強建議，台灣或可參考瑞士兵役制度，改良現行四個月軍事訓練與教召，改以「除戰爭動員外，全體國民一生服役役期一年，方式多元公平」。除可選擇連續服役一年，也可分期付款，例如軍事訓練役四至六個月後，剩餘役期每年服役十四天（現行教召）至十九天（瑞士兵役制度），特殊事由可申請延後，但不能免除；或者兼差當兵，剩餘役期分一至兩次服畢，並參考波蘭國土防衛部隊得以「兼顧全職或兼職工作，下班及假日當兵」方式服役，納入適當型態後備動員部隊。

此外，賴中強也說，應取消其他一切特權替代役、科技國防役規定。不適合服軍事役者，應參加兩個月防災、救災訓練，再兩個月基層實習。未來16年每年備勤15天，依專長參與防災、救災。而女性可自由選擇服軍事役或防災、救災役。

賴中強強調，役期延長必須搭配三個配套。首先，義務役延長不應排擠志願役常備軍隊編制員額，而應編入目前人數力有未逮的「灘岸守備旅」、「縱深及城鎮守備旅」及「關鍵基礎設施守備旅」，有效分工。其次，引進外國軍事專業師資，改造國軍作戰準則與訓練文化。而台灣在過往也曾有日本「白團」與德國「明德專案連絡人室」，台灣應與美國等友好國家合作。

最後一個配套，賴中強表示應籌建平戰轉換、公私協力的國土防衛軍。隸屬於縣市後備指揮部的後備旅，應該轉型為國土防衛部隊，由縣市政府及作戰區共同管轄，負責關鍵基礎設施防護、城市戰、民防等作戰任務，由義務官兵擔任主力，各縣市維持一到兩個旅。若作戰需求增加，可擴編至數個師，充分運用民防團與民間人物力，協助進行城市作戰與游擊戰。

經民連合主權外交國防組召集人沈伯洋指出，若軍人在前線作戰，但後方卻沒有足夠保衛力量，可能會產生防禦破口；若平時沒做好區域民防體制，等到戰時要與國軍對接，必將產生問題。而要解決台灣目前民防體制的空虛，是可以參照國外的經驗，組建國土防衛部隊。

不過，沈伯洋也強調，國外的制度並非一定好、或一定適用於台灣，但關於區域防衛的討論是必要的。要讓台灣有健全的民防體制，首先仍需在法規上進行全面檢討，才能讓相應的改革更有效地推動。

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