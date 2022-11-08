抹黑「鹹豬手」挨告 徐巧芯撂話還有料

國民黨台北市議員徐巧芯抹黑民進黨台北市長候選人陳時中對已婚女性伸「鹹豬手」而挨告。（記者鄭名翔攝）

2022/11/08 19:34

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員徐巧芯抹黑民進黨台北市長候選人陳時中對已婚女性伸「鹹豬手」，民進黨台北市議員候選人詹晉鑒今向台北地檢署告發徐涉嫌意圖使人不當選；對此，徐巧芯堅稱，發言均有所本，且照片、影片可佐證陳時中摟肩、牽手，一切未影射更非抹黑，「特別感謝有人提告」，屆時在庭上一並陳述近期收到疑似其他受害者訊息，藉此機會請檢調查證，嗆聲詹「謝丞相賜箭」。

對於詹晉鑒提告，徐巧芯撂話「歡迎來告」，並堅稱所有發言都有所本，照片、影片均可佐證陳時中摟肩、牽手事實，評論方向也以公共利益相關討論為重，包括陳過去是否有類似習慣？以後擔任市長是否繼續此行為等？此君為候選人可受公評之事，且陳時中也承認當天有喝酒，因此一切並無影射也非抹黑。

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徐巧芯重申，若民進黨、陳時中認為此分寸很合理，不妨大聲告訴市民「我就是愛喝酒、愛唱歌、愛吃高檔料理，醉了以後摟人牽人很正常，沒什麼，以後也會繼續。」而自己雖尊重此價值觀，但認為與自己標準非常不同，也與多數人不同。

徐巧芯也酸道「特別感謝有人提告」，聲稱近日還收到其他疑似受害者友人傳來的訊息，屆時可在庭上一併陳述，藉此機會請檢調進一步查證，嗆聲詹「謝丞相賜箭」。

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