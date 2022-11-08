員林LED路燈「三高」嚇人 陳秋蓉質疑游振雄：把市民當傻子

民進黨員林市長候選人陳秋蓉（右3），對員林市LED路燈採購提出質疑，召開記者會要求市長游振雄說清楚。（記者陳冠備攝）

2022/11/08 21:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕九合一大選倒數17天，民進黨彰化縣員林市長候選人陳秋蓉，針對員林市耗資1億4千多萬元，將汰換傳統舊路燈改為LED路燈，經換算每盞路燈高達1萬2000元成本，結果換來高成本、高故障率及高維修費的「三高」狀況，對此陳秋蓉今日舉辦記者會，質疑現任市長游振雄，重資採購省電路燈換不到好品質，把市民當傻子，認為是浪費公帑，並呼籲檢調應該調查採購詳情。

根據統計，在2019年前，員林市公所管理1萬200盞舊式水銀路燈，每年支出約2000萬元電費跟維護費，另有4805盞「無帳路燈」，經台電提告需償還8000萬元（分5年償還），為求「省電」，市公所於2020年斥資約1億4588萬元，添購1萬2700盞LED路燈，預計每年可節省1200萬元電費，不過新制路燈更新後仍屢傳不亮、故障等情形。

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陳秋蓉為此向游振雄提出質疑，游振雄也透過個人臉書反擊，指出採購LED路燈僅約3800至5800元不等，及其路燈結合智能控制，保固期更長達7年等，不過陳秋蓉團隊認為，游的說法根本避重就輕，再於今日召開記者會，並邀請立法委員陳素月、員林市民代表陳文明、王勝坪等人到場，要求游振雄說清楚。

陳秋蓉指出，員林市LED路燈有三高，第一採購價格最高，1億4588萬元經費添購1萬2700盞，換算每盞造價約1萬2000元，第二故障率高，根據採購項目，新的LED燈具有智能報修系統，可以自動回報維修，但經常出現LED路燈壞了也不會自動回報，每里幾乎都有2至3盞故障不亮，每天將近100盞待修等狀況，不解這套智能報修系統為何價值350萬？第三維修費高，新路燈有7年保固時間，不是應「無償修復」，為何每年還需編列700萬維修費。

陳秋蓉也說，游振雄聲稱LED路燈每年可省1200萬電費，省電效能達75％，但是卻從沒公布其數據，覺得是把市民當笨蛋，三言兩語就想矇騙過關，最後她認為，此採購編列預算細項疑點重重，呼籲檢調單位應該好好調查。

陳文明表示，他曾考察台北市智能路燈，每盞約7000元，他也在代表會質詢公所建設課，為何花這麼多錢採購智能路燈都沒效果，結果得到員林的系統是全國首創，設置需要時間改善，他不禁質疑，員林市公所花這麼多錢給廠商當試驗品，市民安全成了白老鼠，實在不應該。

對此，員林市所發出聲明澄清，指出該採購案依電力瓦數區分其燈具，單價從3800至5800元不等，同時另須加裝路燈管理智能控制軟體、後續7年保固維護費用等，辦理本案同時，台南市政府亦有相似換裝LED路燈建置標案，其履約事項及經費評估相近，足見其採購發包階段市場機制及節能效益是有例可循。

員林市公所說，因早年未辦理「水銀路燈落日計畫」，錯失更換為LED路燈良機，又因台電訴訟需賠償相關費用，市公所逐年編列2000萬電費外，另需編列1000萬的勞務維修費，經汰換為LED路燈後，市公所於111年度僅編列900萬預算電費即足以支應，依實際繳交台電公司電費單統計以每年節省的用電度數和原用電度數比較，其節能效率高達74.89％。

員林市公所指出，本採購案包商需先行承攬設置費用，7年保固期間需達維運標準，公所才會每年分期2000萬支付款項，而編列700萬保固維修費，是針對轄內1萬2700盞路燈及管理系統於7年保固維修期間編列項目，即保固期間維修費超出預算，承攬商仍須善盡履約責任。另外現在科技發展都是用雲端管理平台，該計畫透過相關平台即能進行使用狀況分析、故障率分析等，只要透過網路，不論是個人電腦、平版或智慧型手機，市公所都能隨時隨地進入掌握路燈狀況。

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