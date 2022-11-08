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    轟侯市府卡選前之夜！林佳龍堅持辦到底 明派人拜訪板橋區長

    民進黨新北市長候選人林佳龍批評，國民黨新北市長侯友宜的市府團隊黑箱作業、球員兼裁判，他一定會辦選前之夜，明天也將請團隊拜訪板橋區長范姜坤火。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長候選人林佳龍批評，國民黨新北市長侯友宜的市府團隊黑箱作業、球員兼裁判，他一定會辦選前之夜，明天也將請團隊拜訪板橋區長范姜坤火。（記者魏瑾筠攝）

    2022/11/08 20:38

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍「選前之夜」借不到「最佳場地」板橋第一運動場前廣場，也申請不到板橋區運路路權，連日表達不滿，他今天（8日）下午再批評，國民黨新北市長侯友宜的市府團隊黑箱作業、球員兼裁判，他一定會辦選前之夜，明天也將請團隊拜訪板橋區長范姜坤火。

    林佳龍今天下午到中和區車隊掃街，他接受媒體訪問時說，選前之夜是民主嘉年華，選民都在期待能夠參與投票前最後一天的造勢活動。他批評，侯市府黑箱作業、球員兼裁判，為自己量身定做，資訊不願意公開。他們團隊對於如何取得板一拿不到資訊，申請區運路路權也被市府以相互矛盾的理由不予核准，但是舉辦集會遊行是人民權利。

    林佳龍說，蔡英文總統2010年參選新北市長，也在同樣場地舉辦過造勢活動，競選團隊請專家估算，當天在板一和區運路都辦活動，整體人流跟車流是可以有好的交通維持計畫，（侯市府）沒有理由剝奪大家辦活動的權利，外傳是因為侯友宜的遊覽車要停在區運路，因此，將請競辦執行總幹事何博文拜訪范姜坤火，了解評估及許可標準是什麼？

    林佳龍呼籲侯友宜公開說明為什麼要佔2個以上的場地？他抨擊，12年前可以舉辦的區運路，侯市府以技術性理由卡位「禁不起檢驗」，侯友宜推託是區長決定，那對方評估的標準是什麼？所有車流人流許可或不許可標準在哪裡？希望不要是「空喙哺舌」、沒有數字，他擔任過交通部長，對交通維持計畫非常熟悉，不會被欺騙。

    而板橋區公所回應指稱，區運路要用來疏散人潮，避免重演韓國梨泰院踩踏事件。林佳龍批評，這就是先射箭再畫靶，為了要卡位阻止他在那裡辦活動而找的理由，後來還推給區長，希望對方拿出資料、攤在陽光下大家來討論，因為選前之夜是競選活動的權利，也一定會舉辦。

    「這種用行政手段、威權復辟的做法，就是我們要改革的。」林佳龍批評，侯友宜12來確實有行政獨裁現象，且資訊不對稱、爭功諉過、絕不認錯，不管是恩恩案或被警察打的黃先生，乃至於非常多人民有冤屈。

    林佳龍呼籲新北市府向社會說明許可、不許可的標準和數字何在，「不是他們說了算」，加上過去8年前立法院長游錫堃在參選新北市長時，也遭受同樣的打壓，「我們一定會堅持來舉辦選前之夜」。

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