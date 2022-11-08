批徐巧芯、游淑慧抹黑「鬧夠沒」 陳時中競辦：蔣萬安縱容應道歉

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部發言人羅浚晅（左起）、林楚茵、陳品潔共同召開記者會譴責徐巧芯、游淑慧抹黑，直指國民黨台北市長候選人蔣萬安縱容團隊成員，必須道歉。（記者何玉華攝）

2022/11/08 18:40

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯「看圖說故事」抹黑民進黨台北市長候選人陳時中，游淑慧又加碼影射圖中的北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰涉醫療糾紛，陳時中競選總部發言人林楚茵、羅浚晅、陳品潔共同召開記者會譴責徐巧芯、游淑慧兩人「鬧夠了沒有」，直指國民黨台北市長候選人蔣萬安縱容團隊成員，必須道歉，還醫護人員一個公道。

林楚茵說，蔣萬安縱容徐巧芯「看圖說話」，摧毀的不只是陳時中的人格，還打擊了在台北打拚的醫生夫妻；在47秒的影片曝光後，更證實蔣陣營跟監、扭曲、恫嚇如白色恐怖時期的手法，把陳時中無辜的朋友都牽扯進來，「太殘忍了！」連聯合醫院的醫生都不放過，是要殺雞儆猴嗎？

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林楚茵要求說清楚是否為國民黨跟拍？是哪個媒體不敢刊登？否則就是踐踏媒體、自導自演，根本沒有資格競選。現在的新聞媒體都有自我判斷的職責，「只有蔣家，兩蔣時代可以施壓媒體」。

羅浚晅說，從一張照片、一段影片編造了莫須有的故事，台北市的醫護在過去的日子努力守護市民的健康，有沒有得到合理的對待？這些心中只有政治、沒有人民的人還想操弄；蔣萬安事前縱容團隊議員出來傷害別人，事後再切割，難道不知這些都是「老大」要承擔嗎？蔣萬安陣營已經失去了聯醫人員的尊重。

羅浚晅說，更可惡的是針對一個已經定讞的醫療糾紛案影射，蔣萬安環衛委員會這麼多年，難道不知道「醫療法」82條已經在2018年做了醫療刑責合理化的修正；蔣萬安的團隊表面上看起來年輕，心思卻老派，「社會已經往前走了」，蔣團隊還在睡覺嗎？

陳品潔說，蔣萬安身為律師，應該能很輕易地分別是否為性騷擾，先是保持沉默後切割，一個律師怎會容忍這事發生，只有兩種可能「為了選舉背棄律師專業，或有律師執照，但沒有法學素養」。

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部發言人羅浚晅（左）、林楚茵譴責徐巧芯、游淑慧抹黑，直指國民黨台北市長候選人蔣萬安縱容團隊成員，必須道歉。（記者何玉華攝）

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