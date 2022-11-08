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    設立全台第一個「外送員休息區」 李婉鈺拋5點助爭取權益

    新北市議員候選人在競選總部成立外送員休息站，受到外送員肯定。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員候選人在競選總部成立外送員休息站，受到外送員肯定。（記者翁聿煌攝）

    2022/11/08 18:56

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員候選人李婉鈺競選總部規劃全台第一個「外送員休息區」，她體會到外送員下雨或天氣炎熱沒有地方休息、在外借廁所不便的辛苦，特別在競選總部設立友善外送員休息區，還備有咖啡、茶、小點，今天一成立，立刻聚集眾多外送員休息，肯定李婉鈺的用心。

    李婉鈺說，她也與外送員們開討論會了解大家的訴求，雖然新北市已有「新北市外送平台業者管理自治條例」，但外送員都對疫情期間生意倍增但平台不斷縮減其薪資感到不公平，李婉鈺說，未來進議會將透過自治條例，爭取外送員該有的保障。

    現場外送員反映，每天日曬雨淋求頓溫飽，但進到一些醫院、大樓會被攔，被嫌棄不乾淨，覺得自己的行業備受歧視，但來到婉鈺外送員休息區，看到茶壺上大大的寫著「奉茶」，覺得很溫暖、受到重視，心聲也有人願意傾聽，希望這樣的休息區可以在台灣遍地開花，讓他們工作中有地方可以等單或休息。

    據統計，雙北已超過8萬位美食外送員，但他們所面臨的問題與難處，卻很少人重視，李婉鈺提出：1.公部門應設立外送取餐區；2.平台需落實執行11/1上路的第三人保險；3.外送員的臨停時間由5分鐘延長至15分鐘彈性；4.住宅社區（如：板橋合宜社宅）、商辦大樓（如：新板特區）增設外送停車區；5.透過自治條例，讓外送平台不得任意減少外送員薪資；6.她一直以來提倡的「所有二輪騎士取消左轉待轉」。

    新北市議員李婉鈺承諾當選議員會為外送員爭取應有權益。（記者翁聿煌攝）

    新北市議員李婉鈺承諾當選議員會為外送員爭取應有權益。（記者翁聿煌攝）

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