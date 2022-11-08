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    唐鳳：新聞業與平台分潤 月底進行對話

    數位發展部長唐鳳今在立法院答詢時表示，月底會讓民間的跨境數位平台跟紙媒、廣電媒體進行對話。（圖擷自國會頻道）

    數位發展部長唐鳳今在立法院答詢時表示，月底會讓民間的跨境數位平台跟紙媒、廣電媒體進行對話。（圖擷自國會頻道）

    2022/11/08 17:50

    〔記者林良昇／台北報導〕新聞媒體與跨境大型數位平台議價備受關注，數位發展部長唐鳳今在立法院答詢時表示，月底會讓民間的跨境數位平台跟紙媒、廣電媒體在不同場次進行對話。

    立法院今下午進行總質詢，國民黨立委呂玉玲關切新聞媒體與跨境大型數位平台的議價，呂詢問，大型跨境數位平台壟斷數位廣告市場，長期使用國內新聞內容，卻沒付費給新聞媒體，未來是否參考澳洲推出的新聞媒體跟數位平台的強制議價法？

    唐鳳答詢表示，新聞是重要公益事業，所有跨境平台，特別比較大的Google跟Facebook這2家，目前也原則同意新聞的公益性，媒體又分成廣電相關的跟通傳會（NCC）密切，平面新聞跟文化部較密切，數位部在中間是平台的角色。

    唐鳳提到，除澳洲的強制議價外，也有學者提出說有特別的基金，或是著作權法的修法讓它有鄰接權，或持續對話的機制。各部會已經對齊，由政務委員吳政忠負責召集，月底會召開民間的跨境數位平台與紙媒還有廣電媒體，有不同場次的對話。

    唐鳳表示，在很多國家即使沒有專法，或專法還在討論的過程中，民眾和所有朝野各政黨如果都同意，不能讓新聞業被跨境大型平台不斷衰弱的話，會自發達到對話的機制，也會有如之前協調Facebook加入無店面商業同業公會等的公協會機制。

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