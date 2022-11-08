獨家》共機罕見航跡 沿海峽中線以西民航路線飛行引發關注

共機罕見沿海峽中線以西民航線路飛行。（「Taiwan ADIZ」粉絲專頁提供）

2022/11/08 19:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕共機近年密集襲擾我西南空域，近日又連續襲擾，今天除了4度襲擾，近2日更有中共軍機（編碼為#7A43EB）於海峽中線以西M503航路上不斷南北來回，也屬不尋常飛行模式，引發記錄的軍事迷關注。

根據廣播航跡記錄，中共軍機進入我ADIZ，位於台灣西南空域高度6000公尺左右，我空軍在空監控，並於8時26分、08時06分、09時30分、15時36分共四度廣播驅離。

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值得注意的是，近兩日有一架應為中共軍機（編碼為 #7A43EB）於海峽中線以西M503航路上不斷南北來回，軍機飛行於民用航路上值得注意警戒；長期記錄的「Taiwan ADIZ」粉專指出，正常民航機會飛在M503以西，這架就直接沿著M503飛，而且是掛中共軍機7A43開頭的編碼。速度又比民航機慢，非正常航行，值得注意警戒。

「Taiwan ADIZ」粉絲專頁記錄，本月累計進入我空域5天，本月廣播驅離紀錄共計34次。2022年累計進入我空域238天，廣播驅離紀錄共計1024次。國防部公布2022年累計進入我空域224天，1423架次。

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