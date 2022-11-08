藍委促小三通重啟民間來談 蘇貞昌：叫中國不要來這套

行政院長蘇貞昌說，我們是有政府的，是政府之間要談好，但中國硬是不承認我們的政府，還要叫人民跟人民之間、航商跟航商來談，沒有這個事。（記者劉信德攝）

2022/11/08 18:32

〔記者陳政宇／台北報導〕小三通停航已超過2年，國民黨立委陳雪生今（8）日說，他與中國的台辦談過，由於兩岸政府高層「不讀不回」，能否由公司或民代先與中國方面協調，再回來向陸委會報告。行政院長蘇貞昌答詢說，我們是有政府的，中國硬是不承認，所以別來這套，「叫他有自信一點」。

行政院長蘇貞昌今天率部會首長到立法院施政總質詢，陳雪生質詢關注小三通停航對金門馬祖和台商造成的影響，第一，婚喪喜慶、探病探親等人道往來；第二，置產、租屋、買賣、續約等，中國那邊需要本人認證；第三，存款、提存或換約均需要本人認證；第四，藉小三通緩和兩岸氣氛，和平相處。

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陳雪生說，我國政府稱中國把CIQS全部關閉，但經自己致電福建省台辦主任林文生跟福州市台辦主任鄧達木了解，對方說所有人員都在崗位上。

蘇貞昌反駁說，沒有。陸委會副主委邱垂正說，我方700多人都維持，他們的撤銷了。

陳雪生指出，問題在哪，因為兩岸疫控機制不同，台灣這裡開放、中國是清零；我方入境措施已經公布，但中國還沒有。現在雙方政府高層「不讀不回」，能否比照航空公司模式，先由航商或民代和對方取得協調，再向陸委會報告，讓小三通在春節以前盡速復航？

蘇貞昌直言，喊打仗都是極權者搞的事情，是他（指中國政府）一直講這種，從來是中國講要打台灣，台灣從沒說要打中國，除了國民黨執政喊要反攻大陸外，現在都不提這個了。人民是最不願意打仗的，總統蔡英文也說「兵戎相見非選項」，健康有序交往對人民多好，金門馬祖和對岸近在咫尺，如果能往來多方便。

蘇貞昌說，裡面涉及3個問題，邱垂正說撤掉了，中國現在又說沒有，事實是怎樣？第二，我們是有政府的，是政府之間要談好，但他們硬是不承認我們的政府，還要叫人民跟人民之間、航商跟航商，「沒有這個事，我們是有政府的，大家談清楚就好，不要已讀不回」。

陳雪生說，空中的模式都已經建立了，希望能用民間航商的方式進行，若要政府與政府去談的話，這件事就開花了。

蘇貞昌再度反駁說，你（指陳雪生）在這邊多好，到國會講話多有力量，不要講那一套，「他（指中國）那麼大，不要沒自信，台灣又不會打他，台灣就在這，也沒有要打他，叫他有自信點，你要告訴他，給他開導開導」。

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