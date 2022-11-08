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    車掃吸人氣 黃秀芳籲縣民想想「4年來生活有卡好嗎？」

    彰化縣長候選人黃秀芳請問鄉親，4年來，生活有卡好嗎？（黃秀芳競總提供）

    彰化縣長候選人黃秀芳請問鄉親，4年來，生活有卡好嗎？（黃秀芳競總提供）

    2022/11/08 18:59

    〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣長候選人黃秀芳，今在南彰化地區市場掃街和車隊拜票，沿途民眾熱情比出2號勝利手勢回應，高喊「一定要凍蒜」、「本人比照片年輕、漂亮」她請縣民想一想「4年來，生活有卡好嗎？」在王惠美執政下，勞工薪資全國最低、工程流廢標率全國最高、369重陽敬老禮金只剩1000元、校校有保全也沒了，她會照顧好彰化每一個世代，拜託鄉親跟她站一起幫忙拉票、催票，讓她為彰化縣拚下去。

    選戰倒數18天，黃秀芳今在二林鎮、竹塘鄉等處一起掃街拜票，儘管飄著小雨，還有不少與會者熱情相挺，大喊「登記2號的縣長候選人黃秀芳懇請拜託，369交給秀芳來打拚」，聲音的穿透力，讓不少住戶也跑出來，比出勝利「2號」的手勢，不少運將搖下車窗豎起大拇指加油打氣，將6日傍晚副總統到北斗鎮掀起的勝選氣勢，持續攀升。

    黃秀芳說，掃街、車隊拜票，要吹風淋雨，包括頭髮、眼鏡都淋溼了，非常狼狽，但她精神很好，這些日子以來掃街最大的心得是「縣民非常非常期待改變」，默默支持的人都願意站出來表態了，沿途鄉親的熱情讓她很感動。

    黃秀芳表示，有鄉親開車對向而過，特別搖下車窗揮手，也有鄉親聽到掃街車隊聲音，跑出家門打招呼，這一點一滴，都是鄉親熱切期待改變的心情，她也要告訴鄉親，她會是一個「說到做到」的縣長，不開空頭支票。

    對於選戰倒數衝刺，黃秀芳說，縣長換人做4年了，「4年來，生活有卡好嗎？」王惠美領導的彰化縣政府，多項重大建設流標延宕，行政效率不彰，這陣子掃街，鄉親的熱情讓她感受到非常巨大的溫暖，她深知年輕人都想返鄉工作、長輩也希望把年輕人留在家鄉。

    黃秀芳表示，她的政見很簡單，就是照顧好彰化每一個世代，她沒有對手擁有那麼多的行政資源可以做廣告，靠的是鄉親的支持和鼓勵，拜託鄉親幫她電話催票，每個人至少打10通，「讓年輕人找到回家的路！」

    彰化縣長候選人黃秀芳今在二林鎮掃街拜票。（黃秀芳競總提供）

    彰化縣長候選人黃秀芳今在二林鎮掃街拜票。（黃秀芳競總提供）

    車隊穿梭道路騎士揮手致意。（黃秀芳競總提供）

    車隊穿梭道路騎士揮手致意。（黃秀芳競總提供）

    黃秀芳車隊與大貨車擦身而過，運將搖下車窗掃手加油鼓勵。（黃秀芳競總提供）

    黃秀芳車隊與大貨車擦身而過，運將搖下車窗掃手加油鼓勵。（黃秀芳競總提供）

    黃秀芳車隊受到南彰化鄉親熱情鼓勵。（黃秀芳競總提供）

    黃秀芳車隊受到南彰化鄉親熱情鼓勵。（黃秀芳競總提供）

    民眾聽到車隊廣播聲音紛紛跑出來比出手勢回應。（黃秀芳競總提供）

    民眾聽到車隊廣播聲音紛紛跑出來比出手勢回應。（黃秀芳競總提供）

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