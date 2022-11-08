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    睽違20年相逢 金鐘歌王楊烈替「女兒」山田摩衣拜票

    金鐘歌王楊烈（左）陪同新北市議員候選人山田摩衣（右）到市場掃街拜票。（圖由山田摩衣提供）

    金鐘歌王楊烈（左）陪同新北市議員候選人山田摩衣（右）到市場掃街拜票。（圖由山田摩衣提供）

    2022/11/08 14:17

    〔記者賴筱桐／新北報導〕九合一大選進入最後倒數階段，新北市議員候選人山田摩衣今天與金鐘歌王楊烈合體，前往板橋區埔墘市場掃街拜票，爭取選民支持，呼籲鄉親給最認真的新人一次機會，讓有熱情、有理想又專業的好議員替選民服務。

    楊烈與山田摩衣曾在2001年台視播出的本土劇《流氓教授》中，分別飾演父女，睽違20年後，2人再度重逢，楊烈今天特地到板橋替「女兒」山田摩衣掃街拜票，沿途碰到不少粉絲熱情合影，人氣依舊紅不讓。

    楊烈受訪表示，當年他在《流氓教授》扮演山田摩衣的父親，印象中摩衣聰明、乖巧，演什麼像什麼，在劇場拍攝從不喊累，是很稱職的小演員。他也笑說，長大後的山田摩衣不僅漂亮，也更有內涵，身為爸爸，很驕傲女兒有所成長。

    楊烈稱讚說，山田摩衣做事腳踏實地，而且有國際專業，精通英文、日文、國語、台語4種語言，尤其她過去有扎實的10年幕僚經驗，最了解選民需求，是民進黨優秀的新世代人才，請選民一定要把山田摩衣送進市議會，讓有熱情的民代替選民服務。

    山田摩衣表示，板橋選情激烈，尤其是缺乏資源與組織的新人，更是不能懈怠，每天站路口、掃市場拜票，下午徒步進入巷弄拜訪，一個都不能漏；感謝楊烈一通電話就願意出面站台力挺，她一定會全力以赴、堅定向前行，不辜負選民期待。

    掃街行程中，楊烈被許多粉絲認出來，爭相合影，楊烈向選民呼籲，一定要支持最認真的新人山田摩衣，相信她能夠替地方帶來嶄新的契機與希望，選戰進入倒數階段，一定要集中拉票、催票，共同把好議員送進市議會。

    資深藝人楊烈（右）今天陪同新北市議員候選人山田摩衣到市場掃街拜票。（圖由山田摩衣提供）

    資深藝人楊烈（右）今天陪同新北市議員候選人山田摩衣到市場掃街拜票。（圖由山田摩衣提供）

    新北市議員候選人山田摩衣（中）與資深藝人楊烈（右）曾在本土劇《流氓教授》飾演父女。（圖由山田摩衣提供）

    新北市議員候選人山田摩衣（中）與資深藝人楊烈（右）曾在本土劇《流氓教授》飾演父女。（圖由山田摩衣提供）

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