為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨推1200首都月票 黃珊珊嗆中央：先還錢給台北

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊今至松山區草埔市場掃街。（記者鄭名翔攝）

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊今至松山區草埔市場掃街。（記者鄭名翔攝）

    2022/11/08 13:50

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬今共同開記者會推出「1200首都通交通月票」；對此，無黨籍候選人黃珊珊今質疑，此財源若為中央補助，那台北市推行1280月票都是用自己的錢，「中央是否應先還錢給台北？」並嗆聲希望未來不論誰當選，中央對此政策都別淪「空頭支票」。

    陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬今共同開記者會推出「1200首都通交通月票」，不僅降價、擴大地區，並加碼整合台鐵、國道客運及公共自行車Ubike等多元運具，且評估此計畫每年約需35億元，相信交通部也會支持。

    對此，黃珊珊今至松山區草埔市場掃街受訪時厲聲質疑中央，現在突然關懷台北市交通，那這幾年到底在做什麼？推出8000多億元前瞻計畫為何沒想過做這件事？難道就因台北市非民進黨執政，所以到選舉才跑出來關心？而過去台北市推1280月票時，中央有補助任何一塊錢嗎？

    黃珊珊質疑，此財源要從何而來，若是為中央補助，則台北市至今都以停管基金的錢支應1280月票且推行數年，「中央是否應先還錢給台北？」並嗆聲希望未來不論誰當選，中央對此政策都別淪「空頭支票」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為松湖變電所槓中央 黃珊珊嗆：行政院已成為民進黨競總
    2022/11/08 13:44

    為松湖變電所槓中央 黃珊珊嗆：行政院已成為民進黨競總
    批「鹹豬手」藍綠惡鬥實境秀 黃珊珊：早收到照片但沒操作必要
    2022/11/08 11:52

    批「鹹豬手」藍綠惡鬥實境秀 黃珊珊：早收到照片但沒操作必要

    買屋必備 高CP值美型家電下殺
    高虹安捲助理費爭議 「過來人」頻遭側翼引用解套出面回應
    2022/11/08 10:13

    高虹安捲助理費爭議 「過來人」頻遭側翼引用解套出面回應
    黃珊珊拜保安宮 董事長廖武治陪同
    2022/11/08 05:30

    黃珊珊拜保安宮 董事長廖武治陪同

    氣溫驟變皮膚癢 「三明治療法」抗異膚
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播