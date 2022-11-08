民進黨推1200首都月票 黃珊珊嗆中央：先還錢給台北

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今至松山區草埔市場掃街。（記者鄭名翔攝）

2022/11/08 13:50

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬今共同開記者會推出「1200首都通交通月票」；對此，無黨籍候選人黃珊珊今質疑，此財源若為中央補助，那台北市推行1280月票都是用自己的錢，「中央是否應先還錢給台北？」並嗆聲希望未來不論誰當選，中央對此政策都別淪「空頭支票」。

陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬今共同開記者會推出「1200首都通交通月票」，不僅降價、擴大地區，並加碼整合台鐵、國道客運及公共自行車Ubike等多元運具，且評估此計畫每年約需35億元，相信交通部也會支持。

請繼續往下閱讀...

對此，黃珊珊今至松山區草埔市場掃街受訪時厲聲質疑中央，現在突然關懷台北市交通，那這幾年到底在做什麼？推出8000多億元前瞻計畫為何沒想過做這件事？難道就因台北市非民進黨執政，所以到選舉才跑出來關心？而過去台北市推1280月票時，中央有補助任何一塊錢嗎？

黃珊珊質疑，此財源要從何而來，若是為中央補助，則台北市至今都以停管基金的錢支應1280月票且推行數年，「中央是否應先還錢給台北？」並嗆聲希望未來不論誰當選，中央對此政策都別淪「空頭支票」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法