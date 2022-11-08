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    何志偉偕陳乃瑜掃街 籲堅定投票力保綠營大文山第2席

    民進黨立委何志偉（右）受邀在選前幫議員候選人陳乃瑜衝刺選票。（記者翁聿煌攝）

    民進黨立委何志偉（右）受邀在選前幫議員候選人陳乃瑜衝刺選票。（記者翁聿煌攝）

    2022/11/08 14:09

    〔記者翁聿煌／新北報導〕距離選戰倒數18天，立委何志偉今天到新店大坪林市場，為新北市議員候選人陳乃瑜輔選，何志偉與陳乃瑜冒雨請託，不少民眾頻頻向比出大拇指「1號」，並向兩人索取合照，何志偉笑稱自己是「台北小鮮肉」，與攤商互動熱情，何志偉強調，被認為穩上的候選人，反而最危險，現在6搶5非常競爭，也請大家堅定投票，繼續為陳乃瑜催票、拉票。

    何志偉與陳乃瑜認識許久，看著陳乃瑜因為選戰越跑越瘦，雖然心疼但表示她很認真，何志偉更開玩笑說，「陳乃瑜跑到體脂率越來越低，但大家一定要幫她把選票衝高」，何志偉透露，他在推罰酒駕「洗大體」立法時，陳乃瑜因積極採訪報導，才讓酒駕的相關法案，獲得外界更多的曝光與關注。

    陳乃瑜說，從投入選戰以來，遇到很多貴人與福星，除了上週的邱明玉前輩，先前初選階段，何志偉也在初選前的黃金週來新店和她一起掃街，因為有這些前輩、好朋友的加持，幫助她在初選上演逆轉勝，現在距離投票只剩18天，又再次與何志偉合體，讓她對選情更有信心，她也預告週六將在新店公崙里福德宮辦親子活動，爭取更多選民支持。

    民進黨立委何志偉（右）為議員候選人陳乃瑜助選拉票。（記者翁聿煌攝）

    民進黨立委何志偉（右）為議員候選人陳乃瑜助選拉票。（記者翁聿煌攝）

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