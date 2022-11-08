2022年世界不動產聯盟「全球領袖高峰會」 200多位菁英12月齊聚高雄

2022年世界不動產聯盟「全球領袖高峰會」，12月6日到9日將在高雄舉辦。（記者葛祐豪翻攝）

2022/11/08 12:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 2022年世界不動產聯盟「全球領袖高峰會」，12月6日到9日將在高雄舉辦，世界20國、200多位菁英齊聚高雄，是高雄行銷城市建築魅力的大好機會！

高雄市副市長林欽榮今天與中華民國不動產協進會理事長張麗莉，在高雄召開記者會，宣布2022年世界不動產聯盟「全球領袖高峰會」，將於12月6日到9日在高雄舉辦。

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張麗莉表示，這次高峰會是由中華民國不動產協進會（世界不動產聯盟台灣分會）與高雄市建築經營協會，取得高市府支持信，提出完整的規劃報告書後，去年向世界總會申請，在與韓國及新加坡等國激烈競爭後，才順利取得主辦權。

林欽榮指出，全球領袖高峰會曾經在多國舉行，例如2016年在法國尼斯、2017年在希臘雅典、2018年在印尼峇里島、2019年在比利時根特，2020年及2021年因疫情改為線上會議，此次為疫情解封後，首度恢復實體會議。

林欽榮強調，這10多年來，高市府公共建設透過參與國家卓越建設獎、建築園冶獎、城市工程品質金質獎，甚至是全球卓越建設獎，來累積城市的建設實力，1個月後，高雄有機會藉由高峰會的活動，把這些好的建設及建築介紹給世界。

高市府指出，這次高峰會論壇主題是「綠色復甦．美好生活Better Lives With Green Recovery」，以呼應聯合國2030年永續發展目標，高雄市也加速產業低碳轉型，成立產業淨零大聯盟、訂定淨零城市管理自治條例，公布城市2050淨零路徑及策略。

為期4天的高峰會， 預估至少有全球26國、200多位菁英齊聚高雄，將是高雄行銷城市建築魅力的大好機會。

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