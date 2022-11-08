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    拒絕黑金守護苗栗 徐定禎邀蔡英文、賴清德站台造勢

    徐定禎批鍾東錦將邀蔡英文、賴清德站台造勢。（徐定禎提供）

    徐定禎批鍾東錦將邀蔡英文、賴清德站台造勢。（徐定禎提供）

    2022/11/08 12:39

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕年底選戰進入倒數時間，進入最緊繃階段，民進黨籍苗栗縣長候選人徐定禎將於12日下午與總統蔡英文、副總統賴清德合體，在綠營票倉苗栗縣苑裡鎮舉辦大型造勢活動，徐定禎強調，希望大家能拒絕黑金守護苗栗。

    徐定禎批評對手無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦，涉及殺人、炒地、涉槍涉賭，濫用議員職權圖利自己的砂石場，直指鍾東錦「無法無天」。

    徐定禎說，苗栗縣長今年選戰不是藍綠之爭，而是黑白對決、大是大非的選擇。苗栗絕不能讓黑道砂皇當選縣長，「拒絕黑金，守護苗栗」也是所有鄉親共同的心聲。

    徐定禎表示，民調已經呈現黃金交叉，接下來要全力衝刺拉開領先差距，苗栗民心思變，鄉親都想換黨換人做做看，期待苗栗會改變。加上選戰開打以來，對手的黑金背景與不法事證陸續被揭發，鄉親守護家鄉的心情越來越強烈。

    徐定禎表示，造勢當天除蔡英文、賴清德將蒞臨現場，包括立委羅致政、邱議瑩、林靜儀、何欣純也將替他助選，成為徐定禎在國會為苗栗爭取資源最堅強的後盾，徐定禎強調，蔡英文承諾「中央力挺徐定禎的政策」，賴清德也非常支持「科技新苗栗」的願景，。

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