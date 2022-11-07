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    徐巧芯影片再抹黑 陳時中競辦：藍營想模糊正面討論政策機會

    國民黨台北市議員徐巧芯今天晚間再度曝光一段影片，影片從遠處拍相當模糊，但仍持續抹黑陳時中鹹豬手。（徐巧芯提供）

    國民黨台北市議員徐巧芯今天晚間再度曝光一段影片，影片從遠處拍相當模糊，但仍持續抹黑陳時中鹹豬手。（徐巧芯提供）

    2022/11/07 23:36

    〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨市議員徐巧芯今天晚間再度曝光一段47秒的影片，影片從遠處拍相當模糊，但仍持續抹黑陳時中鹹豬手；陳時中競選辦公室晚間怒批，這種指控莫須有，國民黨及蔣萬安團隊甚至企圖透過編故事模糊正面討論政策的機會，毫無證據指控民進黨施壓媒體，都是最惡劣的選舉奧步，應受到嚴厲譴責並公開道歉。

    陳時中競選總部發言人陳品潔表示，從昨天徐巧芯公布的照片只能看出陳時中與友人相互攙扶，並無徐巧芯所指控「鹹豬手」等情事。陳品潔表示，看的出來徐巧芯只會編造故事帶風向、不當影射陳時中。

    陳品潔表示，在今天上午剛好曹興誠董事長出面召開記者會力挺陳時中，國民黨及蔣萬安團隊甚至企圖透過編故事模糊正面討論政策的機會，毫無證據指控民進黨施壓媒體，都是最惡劣的選舉奧步，應受到嚴厲譴責並公開道歉。

    陳品潔指出，從47秒影片中也只能看到陳時中與友人並肩，並一行人一同離開餐廳的畫面，完全看不出「鹹豬手」等任何涉及性騷擾跡象，此加碼爆料的影片根本沒有料，甚至與其指控毫無關聯。

    陳品潔表示，徐巧芯誇大其詞用「十指緊扣」、「鹹豬手」的聳動言詞來指控陳時中與友人的互動，意圖塑造性騷擾的假象，卻拿不出任何可以支持其指控的證據，更加可以證明徐巧芯的指控莫須有。

    她也指出，除此之外，徐巧芯利用自己市議員的媒體資源來造謠、污衊他人清白的行為，也應該要遭到譴責。

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