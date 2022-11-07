徐巧芯曝光47秒影片 坦言李雅玲、陳時中有台階才握住手挨轟

台北市議員徐巧芯今晚在東森節目《關鍵時刻》上公布民進黨台北市長候選人陳時中和台北市聯醫松德院區副院長李雅玲餐宴結束後的照片。（徐巧芯提供）

2022/11/07 23:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員徐巧芯今晚在東森節目《關鍵時刻》上公布民進黨台北市長候選人陳時中和台北市聯醫松德院區副院長李雅玲餐宴結束後的照片，徐巧芯在節目上表示，兩人從門口走出來時就已搭肩攬緊緊，後來有台階時他們才互相握住手，李才攙扶陳，但從走出門後整個過程都很親密。台北市議員簡舒培批評，徐巧芯根本是眼睛業障重，一再的看圖說故事，如今還持續睜著眼睛說瞎話，硬要造謠抹黑。

簡舒培批徐眼睛業障重 一再看圖說故事

徐巧芯在節目表示，昨天（6日）本來有條新聞要出，新聞標題為「陳時中開挖柯P牆角 酒後失態把美女 抱緊緊」，內文也都寫好，是一篇獨家報導，結果基於各種原因無法刊登，不知道是媒體自我審查，還是受到綠營高層的壓力，但她收到的時候不僅有8張照片，還有整篇文章，內容調查得十分清楚。

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徐巧芯指出，從影片中可看到，走出門的時候，手已經攬在肩膀上，李、陳兩人非常親密，後來左邊有個男生可能覺得這樣子好像不太好，就過去比了一下，但陳時中依然故我，後來才有個超級小的台階，他們才就是互相握住手，李才去扶陳，但其實走出門時兩人就很親密了。

徐巧芯更批評，該餐廳包廂一個晚上低消要8萬，陳時中剛開始選舉時，大家記得他吃泡麵嗎？結果現在10月的時候跑去吃大餐，8萬塊錢吃得非常開心；徐巧芯質疑，陳時中是否酒酣耳熱之際就會有這種摸一下、攬一下的習慣，「你今天要選台北市長，未來想要擔任台北市長，是不是要把這種習慣改掉呢？」

簡舒培表示，徐巧芯最好不會受邀去吃飯，很明顯當天陳時中是受邀才去飯局，但現在卻硬扯餐廳價位，選舉選到這種地步相當離譜，徐巧芯自己也說，兩人互相握住手是因下階梯的攙扶，她心知肚明卻還亂打，其心可議，為了選舉不擇手段，除了抹黑還是抹黑。

簡舒培認為，這件事最過分的事情是把其他不相干的人扯進來，竟讓其他無辜的人、和選舉無關的人捲入，侵害他們的隱私權，對若干人造成傷害，非常沒有道德。

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