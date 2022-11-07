大潭藻礁未列保護區 桃市府：透過科學調查積極保護

藻礁公投推動聯盟今天在桃園市政府前舉辦「問責鄭市長兌現支票及邀請候選人簽署護礁」活動，包括民眾、國民及無黨籍市長、市議員候選人等多人出席與會。（記者陳恩惠攝）

2022/11/07 20:39

〔記者陳恩惠／桃園報導〕藻礁公投推動聯盟今在桃園市政府前舉辦「問責鄭市長兌現支票及邀請候選人簽署護礁」活動，市府海岸管理工程處回應，桃園46公里海岸線中，包括許厝港溼地、草漯沙丘及觀新藻礁分別依相關保育保存法，劃設為國家級重要濕地、地質公園及野生動物保護區，87％已受嚴格保護，剩下尚未納入的白玉、大潭藻礁絕對會加以保護，正透過嚴謹科學調查，經專家會議討論建議後，決定適當保護方式及等級。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政指稱，市長鄭文燦去年4月間受訪曾說過「不管公投過不過，都會畫大潭藻礁保護區」，如今鄭的任期將屆，未曾聽聞保護區有何進度，且在公投後，內政部今年5月「桃園市觀塘工業區（含工業專用港）第四次變更開發計畫」內容，觀塘工業區仍編列184公頃餘的丁種建築用地，顯不合理，應將環評承諾不開發範圍，由丁種建築用地變更為「國土保安用地」，或分類為「海洋資源地區」，要求鄭於卸任前提出大潭藻礁保護區完整規劃與期程，兌現所開支票。

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海管處回應，大潭藻礁絕對要加以保護，但如何保護得透過嚴謹的科學調查，做出理性正確的判斷，不宜急就章而徒增錯誤的決策風險，因此，市長鄭文燦從未明定大潭藻礁保護區劃設時間表，也並未說在其任內要完成劃設，因為唯有相信科學證據，經過深思熟慮，才是保護藻礁的萬全之策。

市府保護大潭藻礁的決心不變，去年藻礁公投前已決定再投入2000萬元預算，分別委託中興、中央及台灣海洋大學執行觀新、大潭及白玉藻礁的物理、化學及生態環境調查計畫，目前還在調查中，等明年初3校的科學調查報告陸續出爐，將盡速召開專家諮詢會議，經由專家委員充分討論後做出建議，決定適當的保護方式及等級。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政（左）遞交新聞稿，由桃市海岸管理工程處副處長王冠洲代表接受，同時表示會發布新聞稿詳細說明。（記者陳恩惠攝）

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