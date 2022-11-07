高虹安被控助理要上繳現金 柯建銘批：物必自腐而後蟲生

立法院民進黨團總召柯建銘建議高虹安「好好面對自己」。（資料照）

2022/11/07 20:37

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆料，其助理需上繳現金到辦公室帳戶作為「公積金」，但部分經費卻淪為高私人或黨務之用。立法院民進黨團總召柯建銘今強調：「請高虹安誠實面對自己，物必自腐而後蟲生、多行不義必自斃，妳不是永遠的天之驕女，後續要面對嚴肅的法律問題，並非『理工女』就可阻卻違法。」

柯建銘表示，高虹安要了解清楚「妳做了什麼事情」，不要再說這是國家機器、民進黨介入，「林耕仁爆料的全部都是內部資料，立法院也沒有，這是很細的東西，什麼發票、洗頭都有，講得很具體，這涉及貪污治罪條例詐領助理費、偽造文書、政治獻金等法律，妳要小心！」

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柯建銘說，到時檢察官論告不法，法院審理時是很嚴肅的，人都會自保，不會做偽證，助理可能會轉為污點證人，進行認罪協商，「不然難道和妳一起死，共同正犯都是7年以上刑責，誰要？我一再重申，妳現在找律師比找選民重要，好好面對自己，不要再製造危機，妳不是永遠的天之驕女！」

柯建銘指出，民眾黨主席柯文哲說什麼「理工女」做事一定合法，這沒有說「理工女」就可以阻卻違法，有免死金牌，這樣憲法平等權是否要修了？這是他們思考的行為模式，但這套在法律上是行不通的。

民進黨立委賴瑞隆則說，若有挪用助理費作為個人使用，過去曾發生很多案例，涉及貪污等刑責，這是非常嚴重的問題；高虹安歷來爭議不斷，凸顯她習慣占用用各種資源，不管是過去在資策會或擔任立委。

「助理費很有限，絕對不會有助理還可以回捐。」賴瑞隆表示，如果高虹安以助理回捐的現金購買私人物品，這非常具有爭議性，應清楚對社會各界說明，若真的做錯了，就應該認錯；不管是論文侵權、出國兼職沒報備或科智公司兼差，高不斷反擊或透過網軍回擊，沒有真正回應問題，也讓大家懷疑其誠信。

賴瑞隆強調：「這是重重一擊，特別是提出這麼具體的證據！」從高虹安的回應可知，她也承認部分事實，若侵占助理費或上繳給黨的話，不但違反相關法規，也違反公費助理設立原則；政治人物誠信非常重要，高對於過去爭議始終沒清楚說明，這次難以迴避，應該給社會好的交代。

「免費的最貴！」民進黨立委何志偉指出，背後實情為何，高虹安至今始終未說明清楚，這涉及很多法律問題，擔心她到時就算選上也會再見。何說，他有耳聞民眾黨財務一直以來都有問題，資源分配不公是導致內鬥的主因之一。

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