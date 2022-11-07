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    立院內政委員會考察鍾東錦「砂石山」農地 湯蕙禎籲縣府依法開罰

    立院內政委員會考察鍾東錦「砂石山」農地，湯蕙禎籲縣府依法開罰。（湯蕙禎辦公室提供）

    立院內政委員會考察鍾東錦「砂石山」農地，湯蕙禎籲縣府依法開罰。（湯蕙禎辦公室提供）

    2022/11/07 18:25

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院內政委員會今日赴苗栗縣卓蘭鎮考察，與內政部、經濟部、農委會、環保署、法務部，與苗栗縣政府等機關一同現場會勘卓蘭水廠段「砂皇」鍾東錦議長持有的農牧用地使用情形。民進黨立委湯蕙禎表示，考察團抵達現場後，看到農地上已經長出一座砂石山，明顯涉及違反《區域計畫法》、《水土保持法》，與《農田水利法》，同行委員們也立即要求相關單位動起來，積極查察不法。

    湯蕙禎表示，日前服務團隊曾接獲當地居民陳情，砂石長期排放洗砂水，已經造成周邊水污染，機具運轉時發出的噪音與漫天飛舞的沙塵，也已嚴重影響到周邊居民的生活，但民眾多年來向縣政府投訴，卻沒有得到任何回應，甚至遭受黑道暴力威脅。

    湯蕙禎痛斥，主管機關應立即依《區域計畫法》、《相關污染防制法》等法律規定按次處罰，並要求限期改善，若未改善可以斷水、斷電、停工、停業，甚至涉有刑則可移送法辦，但苗栗縣政府歷年來卻都輕輕放下，質疑是否有包庇圖利的嫌疑？既沒有按次處罰、要求限期改善，也沒有勒令停工、停業，更別提沒有移送法辦。

    民進黨立委湯蕙禎、沈發惠、洪申翰要求各相關機關及苗栗縣政府應依法行政，立即查處不法、依法開罰，甚至移送司法調查，司法檢調機關更應該動起來，主動查緝是否有不法之處，還長期受害的卓蘭居民公道。

    立委湯蕙禎表示，考察團抵達現場後，看到農地上已經長出一座砂石山，明顯涉及違反《區域計畫法》、《水土保持法》，與《農田水利法》。（湯蕙禎國會辦公室提供）

    立委湯蕙禎表示，考察團抵達現場後，看到農地上已經長出一座砂石山，明顯涉及違反《區域計畫法》、《水土保持法》，與《農田水利法》。（湯蕙禎國會辦公室提供）

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