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    徐巧芯PO照批陳時中伸「鹹豬手」 王丹嘆：選舉格調都沒了...

    陳時中遭控對女性伸鹹豬手，王丹跳出來替其抱不平。（資料照）

    陳時中遭控對女性伸鹹豬手，王丹跳出來替其抱不平。（資料照）

    2022/11/07 18:07

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯昨（6日）晚在臉書公布偷拍民進黨台北市長候選人陳時中的照片，以「看圖說故事」方式指控陳對北市聯醫松德院區副院長李雅玲伸出「鹹豬手」，引發熱議。對此，中國民運人士王丹忍不住搖頭，嘆藍營為了選舉「格調」都沒了，「選舉選成這樣，真的很難看」！

    徐巧芯6日晚間PO處從遠處拍攝陳時中與一群人離開餐廳的照片，宣稱從中可以看到陳對其中一名女性伸鹹豬手，並爆當事女子為已婚北市聯醫松德院區副院長李雅玲，其丈夫、北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰也在場，引發譁然。陳時中競辦第一時間跳出來反駁，痛批藍營北市長候選人蔣萬安團隊和徐巧芯看圖說故事，意圖靠抹黑來取得選戰優勢。

    王丹今（7日）也透過臉書替陳時中抱不平，「台北市選舉倒數之際，蔣萬安陣營放大絕，派徐巧芯出面用照片說故事，影射對手陳時中『鹹豬手』。明明就是朋友之間的熱情互動，明明當事人老公就在旁邊，這樣也能朝著男女關係的方向操弄，真是讓人看傻眼。」

    王丹接著批：「我有的時候參加公開活動， 熱情的粉絲合影的時候會挽胳膊搭肩膀，按照蔣萬安陣營的心態，我每天都要告人『鹹豬手』了？所有的『回歸市政』都不要了，所有的『理性謙和』都不要了，所有的『選戰格調』都不要了。選舉選成這樣，真的很難看。」

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